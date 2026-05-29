Raketa New Glenn kompanije Blue Origin eksplodirala tokom testiranja na lansirnoj rampi na Floridi Uzrok eksplozije još nije potvrđen

Mega-raketa New Glenn, koju je razvila svemirska kompanija Blue Origin osnivača Amazona Jeffa Bezosa, eksplodirala je u četvrtak tokom testiranja na lansirnoj lokaciji u Cape Canaveralu na Floridi.

Kompanija je provodila takozvani “static fire“ test rakete New Glenn uoči onoga što je trebalo biti četvrto lansiranje ove letjelice u narednim sedmicama.

Snimak iz prijenosa uživo portala NASASpaceFlight.com prikazao je veliku eksploziju na lansirnoj rampi tokom testiranja.

Za sada nije poznato da li je neko povrijeđen. Raketske kompanije obično evakuišu lansirne lokacije prije provođenja velikih testova.

Blue Origin je navodno planirao lansirati ovu tešku raketu čak 12 puta tokom ove godine.

Očekuje se da će raketa New Glenn imati ulogu i u NASA-inom programu Artemis, čiji je cilj povratak astronauta na Mjesec.