Rafinerija nafte u Moskvi pogođena u velikom ukrajinskom napadu dronovima

Elena Teslova
18. juni 2026.•Ažuriranje: 18. juni 2026.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je u četvrtak da je ruska prijestolnica bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama od početka rata.
Prema njegovim navodima, u napadu je pogođena jedna naftna rafinerija.
"Snage protuzračne odbrane nastavljaju odbijati veliki napad. Nekoliko dronova uspjelo je doći do MNPZ-a", napisao je Sobjanin na Telegramu, misleći na veliku rafineriju nafte u ruskoj prijestonici.
Za sada nisu objavljene informacije o eventualnim žrtvama niti o razmjerama štete nastale u napadu.