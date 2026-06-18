Rafinerija nafte u Moskvi pogođena u velikom ukrajinskom napadu dronovima Protuzračna odbrana nastavlja odbijati masovni napad, saopćio gradonačelnik Sergej Sobjanin

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je u četvrtak da je ruska prijestolnica bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama od početka rata.

Prema njegovim navodima, u napadu je pogođena jedna naftna rafinerija.

"Snage protuzračne odbrane nastavljaju odbijati veliki napad. Nekoliko dronova uspjelo je doći do MNPZ-a", napisao je Sobjanin na Telegramu, misleći na veliku rafineriju nafte u ruskoj prijestonici.

Za sada nisu objavljene informacije o eventualnim žrtvama niti o razmjerama štete nastale u napadu.