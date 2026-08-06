Obnova letova uslijedit će nakon privremene obustave koja ostaje na snazi do 7. augusta

Qatar Airways od 8. augusta obnavlja letove za Kuvajt, Bahrein i Erbil Obnova letova uslijedit će nakon privremene obustave koja ostaje na snazi do 7. augusta

Qatar Airways, nacionalni avioprevoznik Katara, saopćio je u četvrtak da će od 8. augusta obnoviti letove za Kuvajt, Bahrein i Erbil, glavni grad sjevernog iračkog regiona.

"Od 8. augusta 2026. godine Qatar Airways će obnoviti letove za Bahrein (BAH), Erbil (EBL) i Kuvajt (KWI)", objavila je aviokompanija na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Aviokompanija je također pozvala putnike da prate njene zvanične kanale za najnovije informacije o letovima.

Ova objava uslijedila je nakon privremene obustave letova prema tri odredišta koja ostaje na snazi do sedmog augusta. Obustava je uvedena zbog pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana na Bliskom istoku.