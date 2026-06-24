Prekid vatre i okončanje rata u Libanu važni su nam koliko i prekid vatre i okončanje rata u kojem učestvuje Iran, kaže Qalibaf na parlamentarnom sastanku OIC-a u Azerbejdžanu

Qalibaf: Okončanje rata u Libanu jednako važno kao i okončanje rata s Teheranom Prekid vatre i okončanje rata u Libanu važni su nam koliko i prekid vatre i okončanje rata u kojem učestvuje Iran, kaže Qalibaf na parlamentarnom sastanku OIC-a u Azerbejdžanu

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf izjavio je u srijedu da je okončanje rata u Libanu podjednako važno za Teheran kao i okončanje rata u Iranu, objavila novinska agencija ISNA, prenosi Anadolu.

Govoreći na 20. zasjedanju Konferencije Parlamentarne unije država članica OIC-a (PUIC) u Bakuu, u Azerbejdžanu, Qalibaf je rekao: "Prekid vatre i okončanje rata u Libanu važni su nam koliko i prekid vatre i okončanje rata u Iranu."

Četverodnevna konferencija, koja je počela u ponedjeljak, okupila je više od 400 delegata iz država članica Organizacije islamske kooperacije (OIC).

Qalibafove opaske dolaze u trenutku kada Iran nastavlja pregovore sa SAD-om u okviru Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, koji uključuje odredbe vezane za okončanje vojnih operacija širom regije, uključujući Liban.

Memorandum, koji su elektronskim putem potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump, stupio je na snagu 18. juna. Njegov prvi član navodi da se Iran, SAD i njihovi saveznici obavezuju na hitan i trajan prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban.

Izraelski napadi u Libanu odnijeli su živote više od 4.100 ljudi, a povrijedili preko 12.000 drugih od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.

Izrael nastavlja da okupira područja u južnom Libanu, od kojih neka drži decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023-2024. godine.