- Predsjednik iranskog parlamenta navodi da je delegacija otišla nakon što je Trump uputio upozorenja tokom pregovora

Qalibaf: Iran napustio razgovore u Švicarskoj nakon Trumpovih prijetnji - Predsjednik iranskog parlamenta navodi da je delegacija otišla nakon što je Trump uputio upozorenja tokom pregovora

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf, koji je predvodio iranski pregovarački tim, izjavio je u ponedjeljak da je napustio razgovore u Švicarskoj nakon što je američki predsjednik Donald Trump uputio prijetnje tokom pregovora, objavila je iranska novinska agencija Tasnim, prenosi Anadolu.

Govoreći o pregovorima koji su održani u nedjelju, Qalibaf je kazao da je Iran ušao u razgovore ostajući pri svom protivljenju direktnom dijalogu sa SAD-om.

"Mi imamo principe i do sada nikada nismo željeli biti dio istog dijaloga s Amerikancima", rekao je on.

Prema riječima Qalibafa, posrednici su insistirali na tome da ovaj skup označava početak razgovora, ali je iranska strana jasno stavila do znanja da će učestvovati samo u pregovorima, a ne i u direktnim raspravama sa SAD-om.

"Usred razgovora shvatio sam da je Trump uputio prijetnje predsjedniku, pregovaračkom timu i napadima na našu teritoriju", rekao je Qalibaf.

On je naveo da je ovo pitanje pokrenuo pred američkim potpredsjednikom JD Vanceom, tvrdeći da te izjave krše memorandum o razumijevanju koji su dvije strane potpisale.

"Rekao bih Vanceu da smo ovdje na razgovorima i da prva klauzula potpisanog razumijevanja zabranjuje prijetnje i upotrebu sile. Ali vaš predsjednik je danas uputio prijetnje", kazao je on.

"Trebali biste znati da mi nikada ne pregovaramo pod prijetnjama ili silom."

Qalibaf je rekao da je iranska delegacija nakon toga prekinula sastanak i otputovala.

"Završili smo razgovore, napustili sastanak i nismo se vratili", rekao je on.

Prema riječima Qalibafa, američka strana je kasnije tražila još jedan sastanak uz prisustvo posrednika, ali je Teheran odbio taj prijedlog.

"Američka strana je insistirala na održavanju još jednog sastanka u prisustvu posrednika, što smo odbili", kazao je on.

Dodao je da su se katarski i pakistanski posrednici kasnije sastali s iranskom delegacijom.

"Katarski i pakistanski posrednici su došli kod nas, a mi smo im rekli da ćemo razgovarati s vama, ali da nećemo razgovarati s američkom stranom", rekao je Qalibaf.

Naveo je da su razgovori trajali oko 80 minuta i da su završeni izjavom koju su izdali pakistanski i katarski posrednici.

U nedjelju je Trump pozvao Iran da odmah zaustavi svoje visoko plaćene proksije u Libanu da prave probleme ili će SAD ponovo veoma snažno udariti na Teheran.

"Ako to ne učine, udarit ćemo Iran veoma snažno ponovo, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo još snažnije", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Prema izvještaju Fox Newsa, Trump je također razgovarao s Irancima tokom noći i upozorio da, ako zatvore Hormuški tjesnac, neće imati državu.

"Mogli bismo preuzeti kontrolu nad tjesnacom, ako budemo morali", rekao je Trump.

U intervjuu za Fox News, Trump je rekao da bi iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, koji je insistirao na tome da Iran zadrži svoje pravo na obogaćivanje uranijuma, bolje trebao paziti šta priča.

"Bolje mu je da se dovede u red ili ćemo preuzeti ostatak zemlje", rekao je Trump.

Iran i SAD su 14. juna objavili da su postigli razumijevanje od 14 tačaka uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i rješavanja otvorenih sporova putem dijaloga i pregovora.

Memorandum, poznat kao Islamabadsko razumijevanje, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum uključuje odredbe koje se odnose na okončanje rata, uključujući i onaj u Libanu, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade nametnute Iranu.