Moskva i Peking su dodatno učvrstili strateško partnerstvo kroz dogovore o ekonomiji, energetici, transportu i međunarodnoj saradnji

Putin završio posjetu Kini nakon razgovora s Xijem i potpisivanja više od 40 sporazuma Moskva i Peking su dodatno učvrstili strateško partnerstvo kroz dogovore o ekonomiji, energetici, transportu i međunarodnoj saradnji

Ruski predsjednik Vladimir Putin vratio se u Rusiju nakon dvodnevne posjete Kini tokom koje je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa, globalnim krizama i međunarodnoj saradnji, javlja Anadolu.

Putin je službenu posjetu opisao kao "uspješnu, plodnu i vrlo intenzivnu".

Ruski lider stigao je u Peking u utorak navečer, što je bila njegova 25. posjeta Kini.

Putin i Xi su u srijedu razgovarali o jačanju veza i suprotstavili se onome što su nazvali "povratkom zakonu džungle" u globalnim poslovima.

Tokom Putinove posjete, Moskva i Peking potpisali su više od 40 dokumenata u oblastima kao što su ekonomija, energetika, transport i međunarodna saradnja.

Dvojica lidera usvojila su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa između Rusije i Kine, kao i zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Razgovarali su i o ratu u Iranu, nazivajući izraelsko-američke vojne napade na Teheran ilegalnim, a osim toga su se usprotivili jednostranim sankcijama, kao i oduzimanju imovine od strane stranih država.

Xi je Putinovu posjetu nazvao "uspješnom", rekavši da su razgovori bili opsežni i da su donijeli "bogate rezultate".

Posjeta se poklopila s 25. godišnjicom Ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između Rusije i Kine, kojeg su Putin i Xi produžili.

Kinesko-ruski ugovor o prijateljstvu potpisali su 2001. godine Putin i tadašnji kineski predsjednik Jiang Zemin.

Putin i Xi su proglasili 2026. i 2027. godinu "Godinama obrazovanja između Rusije i Kine."

Trgovina između Rusije i Kine dostigla je više od 240 milijardi dolara (221 milijarda eura) u 2023. godini, što je više nego udvostručilo njihov nivo prije rata u Ukrajini.

Kina apsorbira otprilike 50 posto ruskog izvoza sirove nafte, prema procjenama za 2024-2025.