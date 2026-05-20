Putin u Pekingu: Odnosi Rusije i Kine na historijskom, neviđeno visokom nivou

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da su odnosi između Rusije i Kine dostigli „neviđeno visok nivo“, dok se bilateralna trgovinska razmjena povećala više od trideset puta u posljednjih 25 godina, prenosi Anadolu.

Govoreći na sastanku sa svojim kineskim kolegom u Pekingu, Putin je kineskog predsjednika Xi Jinpinga opisao kao „dragog prijatelja“, podsjetivši na kinesku poslovicu da „ako se prijatelji ne vide jedan dan, osjećaj je kao da su prošle tri jeseni“.

Putin je na otvaranju pregovora u dvorani Fujian u Velikoj dvorani naroda rekao da su odnosi između Rusije i Kine dostigli „neviđeno visok nivo“ i da sada „služe kao model partnerstva“.

„U kontekstu krize na Bliskom istoku, Rusija nastavlja održavati svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, dok Kina ostaje odgovoran potrošač tih resursa“, kazao je on.

Također je potvrdio namjeru da u novembru prisustvuje samitu APEC-a 2026. godine u gradu Shenzhenu na jugu Kine, te je pozvao Xija da posjeti Rusiju sljedeće godine.

Prema Putinovim riječima, Moskva i Peking nastavljaju se zalagati za „kulturnu i civilizacijsku raznolikost“ i poštovanje suverenih puteva razvoja država.