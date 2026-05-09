Putin u Kremlju: Rusija će osigurati sve energetske potrebe Slovačke Ruski predsjednik i slovački premijer razgovarali o saradnji tokom sastanka u Kremlju

Moskva će „učiniti sve“ kako bi pomogla u zadovoljavanju energetskih potreba Slovačke, izjavio je u subotu ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Kremlju, prenosi Anadolu.

Putin je rekao da su odnosi između Rusije i Slovačke dugo bili obilježeni snažnim političkim dijalogom i stabilnom saradnjom, ali da su zakomplikovani sukobom u Ukrajini i onim što je opisao kao konfrontacijsku politiku koju su nametnuli EU i NATO, dvije organizacije čija je Slovačka članica.

„Istovremeno, vaša vlada nastoji voditi suverenu vanjsku politiku i zacrtati pragmatičan kurs prema Rusiji“, rekao je on, pozdravljajući „postepenu obnovu bilateralne saradnje, koju su efektivno zamrznuli napori prethodnih slovačkih vlasti“.

Fico je preuzeo dužnost u oktobru 2023. godine.

Putin je dodao da je obim bilateralne trgovine opao u protekle dvije godine, ali da se obje strane nadaju da će ova posjeta pomoći u identifikovanju načina za obnovu i proširenje ekonomske saradnje.

Putin je također zahvalio Ficu na prisustvu proslavi Dana pobjede u Moskvi uprkos logističkim poteškoćama, te je pohvalio njegov stav o „historijskoj istini“ o Drugom svjetskom ratu i ulozi sovjetske vojske u oslobađanju Evrope od nacizma.

Sovjetski Savez je pretrpio najveće vojne gubitke od bilo koje nacije u Drugom svjetskom ratu, sa oko 8,7–11 miliona poginulih vojnika Crvene armije, u sklopu ukupno 20–27 miliona smrtnih slučajeva, uključujući civile.

– Koraci ka „obnovi standardnih odnosa“ -

Sa svoje strane, Fico je rekao da bi želio iskoristiti ovu priliku za razgovor o „ozbiljnim pitanjima“ između njihovih zemalja, tvrdeći da vidi ponovno pojavljivanje „željezne zavjese“ – misleći na evropsku granicu između istoka i zapada iz vremena Hladnog rata – te da podržava uzajamno korisne, prijateljske odnose.

„Uvjeren sam da i Slovačka i Ruska Federacija mogu poduzeti nekoliko koraka u najkraćem mogućem roku, usmjerenih na obnovu standardnih odnosa“, citiran je Fico u saopštenju Kremlja.

Napominjući da njegova zemlja prima značajne energetske resurse iz Rusije, Fico je rekao da se ne mogu ograničiti samo na saradnju u ovoj oblasti.

Ranije tog dana, Rusija je na moskovskom Crvenom trgu održala godišnju vojnu paradu povodom godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, uz prisustvo lidera nekoliko zemalja, uključujući Bjelorusiju, Kazahstan i Uzbekistan.

Nakon sastanka Putina i Fica, pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je novinarima da je rat u Ukrajini bio među temama o kojima se razgovaralo.

Dodao je da je Fico također izvijestio Putina o svom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama 8. samita Evropske političke zajednice u Armeniji početkom ove sedmice, te je negirao da je Zelenski preko Fica prenio bilo kakve poruke Putinu.

Aleksej Lihačov, šef ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom, također je rekao novinarima da je kompanija spremna učestvovati u različitim formatima za izgradnju energetskih blokova za nuklearnu elektranu u Slovačkoj.