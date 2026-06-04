Putin je na sastanku s čelnicima svjetskih novinskih agencija u Sankt Peterburgu rekao da su ukrajinske snage ranije kontrolisale oko 25 posto Donjecke regije, ali da je taj udio sada pao na manje od 15 posto

Putin tvrdi da Rusija kontroliše cijeli Lugansk i veći dio Donjecka i Zaporožja Putin je na sastanku s čelnicima svjetskih novinskih agencija u Sankt Peterburgu rekao da su ukrajinske snage ranije kontrolisale oko 25 posto Donjecke regije, ali da je taj udio sada pao na manje od 15 posto

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da Rusija ima potpunu kontrolu nad cijelom teritorijom ukrajinske regije Lugansk, te da kontroliše više od 85 posto Donjecke i oko 80 posto Zaporoške regije.

Putin je na sastanku s čelnicima svjetskih novinskih agencija u Sankt Peterburgu rekao da su ukrajinske snage ranije kontrolisale oko 25 posto Donjecke regije, ali da je taj udio sada pao na manje od 15 posto.

„Nedavno, neću navoditi tačan broj naseljenih mjesta, jer se bojim greške — ruska vojska je stavila pod kontrolu približno 2.440 kvadratnih kilometara. Ofanziva se odvija svakodnevno“, rekao je on.

Dodao je da ruske snage nastavljaju napredovanje i da se situacija na frontu, kako je naveo, razvija u korist Moskve.

Putin je priznao da ukrajinski napadi dronovima nanose štetu unutar Rusije, ali je rekao da Kijev nema vrste oružja koje posjeduje Moskva.

Također je tvrdio da Rusija ima vlastitu industrijsku bazu, resurse, ljudstvo i tehnološku stručnost za proizvodnju oružja, dok je Ukrajina i dalje zavisna od vojne pomoći zapadnih zemalja.

Istovremeno, Putin je rekao da je „Rusija bez sumnje spremna i želi postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem na osnovu sporazuma iz Enkoridža koje je postigao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 2025. godine u američkoj saveznoj državi Aljaska“.

Ruski predsjednik je dodao da je Moskva spremna na kompromise, ali da i Kijev mora pristati na njih, navodeći da bi rat mogao završiti u bliskoj budućnosti ako Ukrajina prihvati te ustupke.