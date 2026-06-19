Ruski predsjednik razgovarao s premijerima Tajlanda i Singapura na marginama samita ASEAN-Rusija u Kazanju, s fokusom na trgovinu, energetiku i regionalnu saradnju

Putin traži dublje ekonomske veze s partnerima iz ASEAN-a Ruski predsjednik razgovarao s premijerima Tajlanda i Singapura na marginama samita ASEAN-Rusija u Kazanju, s fokusom na trgovinu, energetiku i regionalnu saradnju

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u četvrtak odvojene sastanke s tajlandskim premijerom Anutinom Charnvirakulom i singapurskim premijerom Lawrenceom Wongom na marginama Komemorativnog samita ASEAN-Rusija u Kazanju.

Tokom razgovora s Anutinom, dvojica lidera saglasila su se da prošire saradnju u oblasti trgovine, energetike i sigurnosti, prenio je "Thai Enquirer". Razgovori su bili usmjereni na utjecaj napetosti na Bliskom istoku na globalnu energetsku sigurnost i lance snabdijevanja.

Tajland je pozdravio rusku podršku saradnji u oblasti čiste energije, tečnog prirodnog plina (LNG), petrohemije i đubriva. Obje strane su također izrazile podršku unapređenju pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Tajlanda i Evroazijske ekonomske unije (EAEU).

Lideri su razgovarali i o široj saradnji u oblastima odbrane, javnog zdravstva, nauke, tehnologije, obrazovanja, vještačke inteligencije, kibernetičke sigurnosti i borbe protiv internetskih prevara.

Također su se složili da ojačaju turističku i kulturnu razmjenu uoči 130. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa 2027. godine. Anutin je rekao da je gotovo dva miliona ruskih turista posjetilo Tajland tokom 2025. godine.

Na odvojenom sastanku, Wong i Putin razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnoj saradnji. Nakon sastanka, Wong je ponovio stav Singapura o Ukrajini, navodeći u objavi na društvenoj mreži X da se pozicija te države temelji na uvjerenju da se "suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja moraju poštovati".

Wong se tokom svoje prve posjete Kazanju sastao i s čelnikom Tatarstana Rustamom Minnikhanovom. U objavi na X-u naveo je da je Minnikhanov s toplinom govorio o svojim susretima s osnivačem Singapura Leejem Kuan Yewom i prijateljstvima koja je tokom godina izgradio sa Singapurcima, ističući dugogodišnje veze između Singapura i ruske republike.

Trgovinska razmjena između Rusije i Tajlanda iznosi oko 1,5 milijardi dolara, prema podacima Tajlandsko-ruske privredne komore.

Singapur je, s druge strane, jedan od najvećih trgovinskih partnera Rusije u jugoistočnoj Aziji, a bilateralna trgovina posljednjih godina premašuje četiri milijarde dolara, pokazuju podaci ruskog Ministarstva ekonomskog razvoja i vlade Singapura.