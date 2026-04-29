Putin telefonski razgovarao s Trumpom i predložio primirje u Ukrajini 9. maja

Elena Teslova
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u srijedu telefonom s američkim kolegom Donaldom Trumpom i predložio primirje u Ukrajini 9. maja, kada Moskva obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika.
Telefonski razgovor održan je na inicijativu ruske strane, rekao je novinarima u Moskvi pomoćnik ruskog predsjednika za vanjske poslove Jurij Ušakov.
Prema njegovim riječima, Putin je predložio proglašenje primirja u Ukrajini 9. maja, na Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, a Trump je podržao tu ideju.
"Vladimir Putin je obavijestio svog američkog kolegu o spremnosti da proglasi primirje tokom obilježavanja Dana pobjede", rekao je Ušakov.
Prethodni javno potvrđeni telefonski razgovor između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održan je 9. marta.
U izvještajima se navodi da je razgovor tada trajao gotovo sat vremena i da ga je inicirala američka strana, a fokus je bio na eskalaciji sukoba oko Irana, uz osvrt i na situaciju u vezi s trilateralnim pregovorima o rješenju za Ukrajinu.