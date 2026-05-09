Putin: Ruski vojnici suočavaju s "agresivnom silom", naoružanom i podržanom od NATO-a - Moskva na Crvenom trgu održava godišnju vojnu paradu povodom Dana pobjede

Ruski vojnici suočavaju se s "agresivnom silom", naoružanom i podržanom od strane cijelog NATO-a, rekao je u subotu predsjednik Vladimir Putin.

Držeći govor na paradi povodom Dana pobjede na Crvenom trgu, kojom se obilježava godišnjica sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, Putin je rekao da "generacija pobjednika inspiriše vojnike koji danas izvršavaju zadatke specijalnih vojnih operacija".

Rekao je da ruski naučnici i inženjeri razvijaju napredno oružje i proširuju masovnu proizvodnju, "koristeći se na moderno borbeno iskustvo".

Govoreći o Drugom svjetskom ratu, Putin je podvukao da je sovjetski narod dao odlučujući doprinos porazu nacizma i spasio svoju zemlju i cijeli svijet.

Paradi je prisustvovalo nekoliko stranih lidera, uključujući predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, predsjednika Kazahstana Kasima-Žomarta Tokajeva, predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, predsjednika Laosa Thonglouna Sisoulitha i kralja Malezije Sultana Ibrahima Iskandara.

U paradi su učestvovali pripadnici ruske "specijalne vojne operacije", kadeti visokih vojnih obrazovnih institucija i pripadnici različitih grana ruskih oružanih snaga, kao i vojnici sjevernokorejske vojske.

Uoči komemoracije, rusko Ministarstvo odbrane u ponedjeljak je najavilo predloženo dvodnevno primirje za proslavu Dana pobjede 8. i 9. maja i upozorilo Ukrajinu na "masovni" raketni odgovor ako proslava bude poremećena.

Kasnije tog dana, Ukrajina je najavila da će također poštovati jednostrano primirje koje počinje u utorak u ponoć.

Međutim, obje strane su se kasnije međusobno optužile za kršenje primirja koje su odvojeno najavile Rusija i Ukrajina.

U petak je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social Media izjavio da su se Rusija i Ukrajina složile s prekidom vatre i razmjenom 1.000 za 1.000 zarobljenika, izražavajući zahvalnost za sporazum i Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

„Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svjetskog rata, se nastavljaju, i svakim danom smo sve bliže i bliže“, dodao je Trump.