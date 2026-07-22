Ruski predsjednik kaže da je ekonomija porasla 0,2 posto u prvih pet mjeseci 2026. godine, dok rastu prihodi od nafte i plina, kao i prihodi iz drugih sektora

Putin: Ruska ekonomija stabilna uprkos pokušajima narušavanja energetskog sektora Ruski predsjednik kaže da je ekonomija porasla 0,2 posto u prvih pet mjeseci 2026. godine, dok rastu prihodi od nafte i plina, kao i prihodi iz drugih sektora

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u srijedu da je ruska ekonomija ostala otporna uprkos vanjskim pokušajima destabilizacije sektora goriva i energije.

Putin je na sastanku o ekonomskim pitanjima u Moskvi rekao da su nedavne poteškoće na energetskom tržištu privremene i da neće utjecati na širu ekonomiju.

Prema Putinu, ruska ekonomija je u maju porasla za 0,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine, pozivajući se na preliminarne procjene Ministarstva ekonomskog razvoja.

“Stanje domaće ekonomije i njenih ključnih sektora je stabilno. Poteškoće koje nam se stvaraju na tržištu goriva su, naravno, privremene i nisu sposobne utjecati na ukupnu ekonomsku dinamiku“, rekao je Putin.

Kazao je da je bruto domaći proizvod (BDP) u prvih pet mjeseci ove godine porastao za 0,2 posto.

Putin je rekao da domaća potražnja koju stvaraju vlada, preduzeća i domaćinstva i dalje ostaje jedan od glavnih pokretača rasta.

Naveo je da su javne finansije ostale stabilne, ističući da je savezni budžet u junu zabilježio suficit od 196 milijardi rubalja (2,5 milijardi dolara), uz podršku rasta prihoda od nafte i plina, kao i prihoda iz sektora koji nisu povezani s energijom.

Putin je ukazao na trajne deficite regionalnih budžeta i naložio novo produženje rokova za otplatu kredita.

Ponovio je da pokretanje novog investicijskog ciklusa i ubrzavanje strukturnih promjena u ekonomiji ostaju među ključnim prioritetima vlade, dodajući da će se dodatne mjere zasebno razmatrati na sastanku Vijeća za strateški razvoj i nacionalne projekte u augustu.