Putin: Ruska ekonomija stabilna uprkos pokušajima narušavanja energetskog sektora

Elena Teslova
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u srijedu da je ruska ekonomija ostala otporna uprkos vanjskim pokušajima destabilizacije sektora goriva i energije.
Putin je na sastanku o ekonomskim pitanjima u Moskvi rekao da su nedavne poteškoće na energetskom tržištu privremene i da neće utjecati na širu ekonomiju.
Prema Putinu, ruska ekonomija je u maju porasla za 0,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine, pozivajući se na preliminarne procjene Ministarstva ekonomskog razvoja.
“Stanje domaće ekonomije i njenih ključnih sektora je stabilno. Poteškoće koje nam se stvaraju na tržištu goriva su, naravno, privremene i nisu sposobne utjecati na ukupnu ekonomsku dinamiku“, rekao je Putin.
Kazao je da je bruto domaći proizvod (BDP) u prvih pet mjeseci ove godine porastao za 0,2 posto.
Putin je rekao da domaća potražnja koju stvaraju vlada, preduzeća i domaćinstva i dalje ostaje jedan od glavnih pokretača rasta.
Naveo je da su javne finansije ostale stabilne, ističući da je savezni budžet u junu zabilježio suficit od 196 milijardi rubalja (2,5 milijardi dolara), uz podršku rasta prihoda od nafte i plina, kao i prihoda iz sektora koji nisu povezani s energijom.
Putin je ukazao na trajne deficite regionalnih budžeta i naložio novo produženje rokova za otplatu kredita.
Ponovio je da pokretanje novog investicijskog ciklusa i ubrzavanje strukturnih promjena u ekonomiji ostaju među ključnim prioritetima vlade, dodajući da će se dodatne mjere zasebno razmatrati na sastanku Vijeća za strateški razvoj i nacionalne projekte u augustu.