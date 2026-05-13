Putin: Rusija će nastaviti razvijati raketne sisteme koji mogu savladati sve odbrane Predsjednik obećava da će Rusija izgraditi rakete sposobne da poraze trenutne i buduće odbrambene sisteme

Predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Rusija nastaviti razvijati raketne sisteme sposobne da savladaju sve postojeće i buduće sisteme protivraketne odbrane.

Putin je naglasio da se taj proces neće zaustaviti završetkom trenutnih projekata.

„Nastavit ćemo modernizirati i razvijati naše strateške nuklearne snage, te stvarati raketne sisteme s unaprijeđenim borbenim sposobnostima, sposobne da savladaju sve savremene i buduće sisteme protivraketne odbrane“, rekao je na sastanku u Institutu za termalnu tehnologiju u Moskvi, gdje su razvijeni brojni strateški nuklearni raketni sistemi.

Posljednjih godina Rusija je razvila čitav niz naprednih sistema naoružanja, iako su ranije vlasti tvrdile da su postojeći modeli „decenijama ispred“ svih drugih vrsta oružja.

Govoreći o uspješnom testiranju interkontinentalne balističke rakete Sarmat, Putin je u utorak izjavio da je Moskva postigla nuklearne kapacitete „bez presedana u svijetu“.

Također je naveo da je Rusija od početka 2000-ih razvila niz naprednih strateških sistema naoružanja nakon što su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Sporazuma o antibalističkim raketama, što je, prema Moskvi, narušilo stratešku ravnotežu.

Među tim sistemima su hipersonična krstarica Avangard, hipersonična raketa Kinzhal, podvodni dron na nuklearni pogon Poseidon i krstareća raketa Burevestnik.

Jedan od ključnih sistema je i interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat, za koju Moskva tvrdi da može savladati postojeće i buduće sisteme protivraketne odbrane.