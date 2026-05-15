Putin putuje u Kinu sljedeće sedmice, nekoliko dana nakon Trumpa

Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi posjetiti Kinu sljedeće sedmice, samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio svoje putovanje u ovu azijsku zemlju, navodi se u petak u izvještaju lista "South China Morning Post", prenosi Anadolu.

List je izvijestio da će se jednodnevna posjeta realizovati 20. maja, pozivajući se na izvore koji su također rekli da je ovo putovanje dio redovnog angažmana Moskve s Pekingom, uz mala očekivanja u pogledu pompezne parade ili ceremonije dočeka.

Ni Peking ni Moskva do sada nisu potvrdili datume.

Trump je u petak završio svoju trodnevnu posjetu Kini. Tokom prve posjete jednog američkog predsjednika Kini u devet godina, on se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kako bi razgovarao o trgovini, Tajvanu, sukobu na Bliskom istoku i drugim pitanjima.

Putinova posjeta označit će prvi put da je Kina domaćin liderima dviju sila u istom mjesecu izvan multilateralnog okvira.

Najnoviji sastanak između Putina i Xija Jinpinga održan je 4. februara 2026. godine putem videoveze.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da će Putin uskoro posjetiti Kinu.

„Uskoro ćemo ih objaviti. Ova posjeta se priprema. Može se reći da su pripreme već završene i da su preostali samo završni detalji. Ona će se realizovati u vrlo bliskoj budućnosti“, rekao je on.

Na pitanje o mogućim rusko-kineskim kontaktima nakon posjete američkog lidera, Peskov je rekao da rusko rukovodstvo očekuje kontakte sa Xijem bez obzira na Trumpovu posjetu Pekingu.

Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je novinarima u petak da Peking i Moskva održavaju blisku komunikaciju o pripremama za sastanak dvojice predsjednika.

Dodatni detalji bit će objavljeni „u dogledno vrijeme“, kazao je on.

Ako se Putinova posjeta realizuje, Kina će biti prva zemlja koja će ugostiti sva četiri lidera ostalih stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a u razmaku od nekoliko mjeseci.

Vijeće sigurnosti UN-a ima pet stalnih članica: Rusiju, SAD, UK, Francusku i Kinu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Kinu u decembru, dok je britanski premijer Keir Starmer boravio u posjeti u januaru.