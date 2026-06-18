Putin pohvalio odnose Rusije i ASEAN-a kao važan stabilizirajući faktor u azijsko-pacifičkom regionu usred geopolitičkih turbulencija

Putin pozvao na dublje veze sa jugoistočnom Azijom na otvaranju samita Rusija-ASEAN Putin pohvalio odnose Rusije i ASEAN-a kao važan stabilizirajući faktor u azijsko-pacifičkom regionu usred geopolitičkih turbulencija

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je u četvrtak inauguralni Rusija-ASEAN samit u Kazanju, pozvavši na bliže odnose između Rusije i zemalja jugoistočne Azije.

"Odnosi između Moskve i bloka jugoistočne Azije predstavljaju važan stabilizirajući faktor u azijsko-pacifičkom regionu usred geopolitičkih turbulencija", rekao je Putin obraćajući se učesnicima sastanka.

Ruski predsjednik je naveo da se ovo udruženje etabliralo kao respektabilna međunarodna organizacija zasnovana na međunarodnom pravu i međusobnom uvažavanju interesa, dodajući da isti principi čine osnovu i strateškog partnerstva Rusije i ASEAN-a.

"Strateško partnerstvo između Rusije i ASEAN-a služi kao važan stabilizirajući faktor u azijsko-pacifičkom regionu i doprinosi formiranju uravnotežene sigurnosne arhitekture i obostrano korisne saradnje", rekao je on.

Putin je istakao proširenje saradnje između Rusije i ASEAN-a tokom posljednjih 35 godina, navodeći da ona obuhvata oblasti kao što su trgovina i investicije, energetika, poljoprivreda, digitalizacija, nauka i tehnologija, turizam i sigurnost.

Putin je također pozdravio učešće Istočnog Timora, koji se pridružio ASEAN-u 2025. godine.

Prema saopćenju objavljenom iz Kremlja uoči samita, razgovori u Kazanju fokusirani su na pregled razvoja strateškog partnerstva Rusija-ASEAN, identifikaciju novih oblasti saradnje u političkoj, ekonomskoj i humanitarnoj sferi, te razmjenu stavova o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Samit, kojim se obilježava 35. godišnjica odnosa između Rusije i ASEAN-a, održava se u Kazanju od 17. do 19. juna. ASEAN trenutno čini 11 zemalja jugoistočne Azije, dok je Rusija od 1996. godine punopravni dijalog partner ove organizacije.