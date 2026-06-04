Ruski predsjednik je kazao da je Rusija spremna da "pruži rame" u diplomatskim naporima za rješavanje iranske krize

Putin poručio da je iranski sukob globalna kriza koja odvlači pažnju SAD-a od Ukrajine Ruski predsjednik je kazao da je Rusija spremna da "pruži rame" u diplomatskim naporima za rješavanje iranske krize

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je sukob oko Irana postao globalna kriza koja odvlači pažnju SAD-a od Ukrajine, javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku s predstavnicima globalnih novinskih agencija u Sankt Peterburgu, Putin je izrazio nadu da će diplomatski napori na kraju dovesti do rješenja na Bliskom istoku.

"Kriza u Ukrajini je lokalne prirode, dok je oko Irana globalne prirode", rekao je Putin, dodajući da je Washington "prisiljen da se prvenstveno bavi ovim pitanjem".

Putin je pohvalio jedinstvo i otpornost iranskog naroda tokom sukoba, rekavši da se njihovi interesi moraju uzeti u obzir u svakom budućem rješenju.

Ruski lider izrazio je nadu da će napori američkog predsjednika Donalda Trumpa i politika iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija pomoći da se utrem put kompromisu.

"Nadamo se da će se ova potraga završiti pozitivnim rezultatom, da će sukob biti zaustavljen i riješen", rekao je Putin.

"Ako išta zavisi od Rusije, uvijek smo spremni pružiti pomoć."

Ruski lider je ponovio podršku Moskve diplomatskom rješenju zabrinutosti oko iranskog nuklearnog programa, tvrdeći da bi se obogaćeni iranski uranijum mogao razrijediti i koristiti u mirnodopske nuklearne svrhe pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

"Ovaj uranijum bi se u budućnosti mogao razrijediti i koristiti za mirnodopske atomske programe u Iranu pod kontrolom međunarodne zajednice i IAEA", rekao je.

Ruski predsjednik je Iran opisao kao prijateljsku zemlju s kojom Rusija održava bliske i povjerljive odnose, odbacujući pritom sugestije da Moskva profitira od sukoba kroz više cijene energije.

"Da, cijene su porasle, a naše kompanije imaju koristi do određene mjere, ali to je privremeno i kratkoročno", rekao je Putin.

"Naš je interes da se sukob što prije zaustavi."

Putin je rekao da Rusija ostaje u kontaktu sa svim uključenim stranama i da je spremna pomoći u naporima usmjerenim na postizanje trajnog rješenja.

Napomenuo je da je Moskva ranije pozvala Teheran da se suzdrži od vojnih akcija protiv arapskih država, posebno tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana.

Ruski predsjednik je rekao da je trenutna kriza zasjenila, ali ne i riješila palestinsko pitanje.

"U kontekstu događaja oko Irana i Hormuškog moreuza, tragedija Palestine je nekako zaboravljena, ali nije nigdje otišla", rekao je.

Komentarišući Aziju, Putin je odbacio tvrdnje da je Pakistan pod kontrolom Kine i rekao da su i kineski predsjednik Xi Jinping i indijski premijer Narendra Modi zainteresovani za rješavanje preostalih sporova, uključujući granična pitanja.

"Apsolutno sam uvjeren da i Modi i Xi Jinping nastoje riješiti sva pitanja od obostranog interesa", rekao je Putin.

Dodao je da bi bilo neprimjereno da se vanjske sile miješaju u složene odnose između Indije i Kine, napominjući da je Rusija ostala u kontaktu s obje zemlje.