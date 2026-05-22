Putin osudio napad na koledž u Lugansku, naredio vojsci pripremu odgovora Ruski predsjednik naredio Ministarstvu odbrane da podnese prijedloge za odgovor na ukrajinski udar na Starobeljski koledž Luganskog pedagoškog univerziteta

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je u petak ukrajinski napad na Starobeljski koledž Luganskog pedagoškog univerziteta u regiji Lugansk pod ruskom kontrolom, u kojem je poginulo šest osoba, dok ih je 39 povrijeđeno, prenosi Anadolu.

Govoreći na sastanku sa diplomcima programa „Vrijeme heroja“ u Kremlju, Putin je naredio ruskom Ministarstvu odbrane da podnese prijedloge za odgovor na ukrajinski napad na koledž.

On je naglasio da je napad na koledž bio namjeran, rekavši da su ukrajinske snage lansirale „tri vala“ udara na istu lokaciju, te je odbacio tvrdnje da je udar mogao biti rezultat djelovanja protivvazdušne odbrane ili elektronskog ratovanja.

„Želim da naglasim da je ovo važno. U blizini doma nema vojnih objekata, obavještajnih agencija niti srodnih službi. Stoga nema osnova za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod uticajem naših sistema protivvazdušne odbrane ili elektronskog ratovanja“, naglasio je.

Ranije je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije objavilo da je Moskva otvorila krivični postupak pod optužbama za „terorizam“ nakon ovog napada, dodajući da će „svi odgovorni biti identifikovani i suočit će se sa neizbježnom strogom kaznom“.

Ministarstvo je tvrdilo da je udar izveden upotrebom oružja dugog dometa koje su Ukrajini isporučile zemlje NATO-a, uključujući bespilotne letjelice, te je navelo da su strani stručnjaci pomagali u operacijama navođenja na ciljeve.

Moskva je također zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a nakon ovog napada, izjavio je Jevgenij Uspenski, portparol stalne misije Rusije pri UN-u, za državnu novinsku agenciju Tass.

Ukrajina se još uvijek nije očitovala povodom napada na koledž.