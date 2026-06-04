Ruski predsjednik je kazao da će Moskva i Peking uskoro predstaviti nove energetske sporazume

Putin najavio nova energetska iznenađenja: Rusija i Kina spremaju velike sporazume Ruski predsjednik je kazao da će Moskva i Peking uskoro predstaviti nove energetske sporazume

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da će Moskva i Peking "uskoro obradovati globalni energetski sektor novim sporazumima", javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku s predstavnicima globalnih novinskih agencija u Sankt Peterburgu, Putin je odbacio tvrdnje da je Rusija tek posljednjih godina preusmjerila svoj strateški fokus prema Aziji, tvrdeći da su temelji partnerstva s Kinom postavljeni mnogo prije sukoba u Ukrajini.

Napomenuo je da je ugovor koji podupire odnose Rusije i Kine potpisan 2001. godine i rekao da su dvije zemlje stalno proširivale saradnju tokom proteklih četvrt vijeka.

Bilateralna trgovina sada je dostigla skoro 250 milijardi dolara (230 milijardi eura), dodao je.

"Mi smo prirodni saveznici i partneri. Mi smo susjedi. Susjedi se ne biraju", rekao je Putin, opisujući Kinu kao brzorastuću globalnu ekonomsku i političku silu.

Ruski lider je rekao da rastuće i diverzificirane ekonomije obje zemlje stvaraju nove mogućnosti za saradnju u oblastima od vještačke inteligencije i informacionih tehnologija do biologije i genetike.

Putin je rekao da se vojna i vojno-tehnička saradnja između Rusije i Kine nastavlja tradicionalnim putem i nije povezana sa trenutnim međunarodnim krizama.

"Mi jednostavno radimo i prijatelji smo s Kinom ne protiv bilo koga, već u međusobnim interesima", rekao je.

Prema Putinu, budući rast bilateralnih veza sve će više biti vođen visokom tehnologijom i inovacijama.

Također je istakao svoj lični odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekavši da su dvojica lidera razvila odnos povjerenja dok istovremeno slijede nacionalne interese svojih zemalja.

Putin je rekao da vlade, ministarstva i velike kompanije iz obje zemlje aktivno provode sporazume postignute tokom njegove nedavne posjete Kini.

Dodao je da energetika ostaje ključno područje saradnje i naznačio da bi uskoro mogle biti objavljene daljnje najave.

"Uvjeren sam da ćemo uskoro obradovati globalni energetski sektor novim sporazumima između Rusije i Kine", rekao je.

Govoreći o energetskoj saradnji s Indijom, Putin ju je također pohvalio, rekavši da se uspješno razvija uprkos pokušajima SAD-a da izvrši pritisak na New Delhi.

"Ali čini mi se da su svi odavno shvatili da je vršenje pritiska na premijera Modija, koji vodi zemlju s populacijom od 1,5 milijardi, besmisleno", rekao je.