Putin: Kao dvije najveće nuklearne sile, Rusija i SAD dijele odgovornost za globalnu sigurnost Ruski predsjednik čestitao Trumpu Dan nezavisnosti SAD-a i pozvao na jačanje međusobnih odnosa

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao dvije najveće nuklearne sile, dijele odgovornost za očuvanje globalne sigurnosti.

Prema navodima Kremlja, u čestitki upućenoj američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, Putin je naveo da potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti nije označilo samo nastanak Sjedinjenih Američkih Država, već i značajnu prekretnicu u svjetskoj historiji.

Kazao je da je Rusija bezrezervno podržala sjevernoameričke koloniste u njihovoj borbi za slobodu od britanske vlasti, podsjetivši da su Moskva i Washington bili saveznici u oba svjetska rata.

"Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od užasa nacizma, a zatim odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja savremenog svjetskog poretka", rekao je Putin.

"I danas Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao dvije najveće nuklearne sile, nose posebnu odgovornost za osiguranje sigurnosti i stabilnosti na globalnom nivou", dodao je.

Putin je izrazio uvjerenje da će konstruktivni, ravnopravni i obostrano korisni odnosi između Moskve i Washingtona služiti interesima obje države, kao i šire međunarodne zajednice.