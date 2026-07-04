Kanyshai Butun
04. juli 2026.•Ažuriranje: 04. juli 2026.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao dvije najveće nuklearne sile, dijele odgovornost za očuvanje globalne sigurnosti.
Prema navodima Kremlja, u čestitki upućenoj američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, Putin je naveo da potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti nije označilo samo nastanak Sjedinjenih Američkih Država, već i značajnu prekretnicu u svjetskoj historiji.
Kazao je da je Rusija bezrezervno podržala sjevernoameričke koloniste u njihovoj borbi za slobodu od britanske vlasti, podsjetivši da su Moskva i Washington bili saveznici u oba svjetska rata.
"Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od užasa nacizma, a zatim odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja savremenog svjetskog poretka", rekao je Putin.
"I danas Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao dvije najveće nuklearne sile, nose posebnu odgovornost za osiguranje sigurnosti i stabilnosti na globalnom nivou", dodao je.
Putin je izrazio uvjerenje da će konstruktivni, ravnopravni i obostrano korisni odnosi između Moskve i Washingtona služiti interesima obje države, kao i šire međunarodne zajednice.