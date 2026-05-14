Putin kaže da Rusija namjerava stvoriti tehnološke saveze s drugim zemljama

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da Moskva namjerava stvoriti i proširiti obostrano korisne tehnološke saveze s drugim zemljama uprkos zapadnim sankcijama i vanjskom pritisku, javlja Anadolu.

Govoreći na 10. jubilarnom kongresu Unije mašinograditelja Rusije u Moskvi, Putin je rekao da će kombinovanje intelektualnog i resursnog potencijala različitih zemalja na osnovu međusobnog poštovanja interesa "otvoriti dodatne mogućnosti".

"Namjeravamo stvoriti i proširiti obostrano korisne saveze s drugim državama i podržati inicijative stranih partnera koji koriste ruske mašine, opremu i tehnološke platforme", rekao je.

Putin je rekao da je ruska mašinogradnja uspjela ojačati svoju poziciju na domaćem i stranom tržištu uprkos sankcijama i prekidu veza s nekim stranim partnerima.

Prema Putinu, ruska proizvodna proizvodnja u 2025. godini porasla je za 25 posto u poređenju s nivoom prije sankcija iz 2021. godine, dok je ukupna industrijska proizvodnja porasla za 12 posto u istom periodu.

"Želim reći da uprkos svim poteškoćama posljednjih godina, ruski proizvođači mašina posluju u izazovnim uslovima, uključujući prekid veza s nekim stranim partnerima i vanjski pritisak od neprijateljskih zemalja", rekao je.

Dodao je: "Ipak, u ovim okolnostima, ruske kompanije, njihovi menadžeri i zaposleni pokazali su fleksibilnost i sposobnost primjene nekonvencionalnih pristupa."

Putin je rekao da izazovi s kojima se suočava Rusija ističu važnost nezavisne proizvodnje kritičnih proizvoda i održavanja domaće tehnološke infrastrukture.

"Još jednom želim naglasiti da se, dok jačamo naš tehnološki suverenitet, nećemo izolovati. Naprotiv, namjeravamo stvarati i širiti obostrano korisne saveze s drugim zemljama", rekao je.

Pozvao je na proučavanje domaćeg i stranog tehnološkog iskustva kako bi se pomoglo u uvođenju najboljih inovacija u rusku industriju.