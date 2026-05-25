Putin izjavio kako Rusija pridaje veliki značaj jačanju prijateljskih veza s afričkim državama Rusko Ministarstvo vanjskih poslova organizovalo prijem za članove afričkog diplomatskog kora u Moskvi

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je izjavio da Moskva pridaje "veliki značaj" jačanju svojih "tradicionalno prijateljskih veza" s afričkim državama.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov uputio je Putinovu čestitku na prijemu za članove afričkog diplomatskog kora u Moskvi povodom Dana Afrike.

Ruski predsjednik je rekao da su afričke zemlje postigle "impresivan uspjeh" u ekonomskom i društvenom razvoju i da igraju sve veću ulogu u rješavanju ključnih međunarodnih pitanja.

Također je rekao da se saradnja unutar Afričke unije i regionalnih organizacija širi, dok se razvijaju mehanizmi za odgovor na lokalne sukobe i krize i napreduju integracijski procesi.

"Ujedinjuje nas želja da izgradimo pravedan #MultipolarniSvijet zasnovan na istinskoj jednakosti i nadmoći međunarodnog prava, oslobođen svih oblika diskriminacije i diktata", citiralo je Putina u saopštenju Ministarstvo vanjskih poslova.

Izrazio je uvjerenje da će treći samit Rusija - Afrika, koji bi se trebao održati u Moskvi u oktobru, pomoći u definiranju novih perspektiva za obostrano korisnu saradnju u različitim sektorima.

„Bit će mi drago poželjeti dobrodošlicu afričkim liderima u Moskvi“, dodao je Putin.