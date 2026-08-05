Ruski predsjednik imenovao i Denisa Ljamina na čelo formiranja nove grane oružanih snaga zadužene za bespilotne sisteme

Putin imenovao Solodčuka za šefa pozadinskih službi ruske vojske, kaže da je logistička podrška postala borbeni zadatak Ruski predsjednik imenovao i Denisa Ljamina na čelo formiranja nove grane oružanih snaga zadužene za bespilotne sisteme

Predsjednik Rusije Vladimir Putin imenovao je u srijedu Valerija Solodčuka, komandanta Centra vojne grupe, za rukovodioca svih pozadinskih službi Ministarstva odbrane Rusije.

Obraćajući se na sastanku s rukovodstvom Ministarstva odbrane u Moskvi, Putin je rekao da je logistička podrška u sadašnjim okolnostima postala važan operativni zadatak te rad pozadinskih službi opisao kao borbeni zadatak.

"Na prijedlog ministra odbrane odlučeno je da se sve pozadinske službe objedine pod jedinstvenu komandu. Želim naglasiti da je u savremenim uslovima i ovo u potpunosti borbeni rad. Donio sam odluku da na ovu funkciju imenujem Valerija Nikolajeviča Solodčuka", rekao je Putin.

Imenovanja dolaze u trenutku kada se Rusija suočava s nizom ukrajinskih napada dronovima na svojoj teritoriji, uključujući napade na logističke objekte kompanije Wildberries u nekoliko regija.

U tim napadima poginulo je desetak ljudi, dok je oko 50 osoba povrijeđeno, saopćila je kompanija zajedno s regionalnim vlastima.

Putin je također objavio imenovanje Denisa Ljamina, dosadašnjeg načelnika štaba Centra vojne grupe, na čelo formiranja nove grane ruskih oružanih snaga posvećene bespilotnim sistemima.

Ruski predsjednik opisao je Ljamina kao jednog od najkvalifikovanijih stručnjaka u ovoj oblasti i izrazio uvjerenje da će on završiti formiranje nove jedinice te njome uskoro rukovoditi.

"Nova grana oružanih snaga tek se formira. Nadam se da ćete završiti formiranje ove nove grane snaga za bespilotne sisteme i da ćete je u bliskoj budućnosti predvoditi", rekao je Putin obraćajući se Ljaminu.

Putin je zahvalio oficirima na službi na prethodnim dužnostima, ističući da će njihovo borbeno iskustvo, profesionalne sposobnosti i organizacijske vještine pomoći u obavljanju novih zadataka.

Od njih je zatražio i procjene trenutne situacije duž linije kontakta te u zonama odgovornosti vojnih grupa kojima su ranije komandovali.