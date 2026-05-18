Putin i Xi tokom posjete Pekingu usvojiće deklaraciju o multipolarnom svijetu Rusija i Kina usvojit će deklaraciju od 47 stranica o novom tipu međunarodnih odnosa, rekao je Ushakov

Lideri Rusije i Kine usvojit će Deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, izjavio je u ponedjeljak njegov pomoćnik za međunarodna pitanja Juri Ušakov.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Ušakov je rekao da će Putin doputovati u Peking u utorak navečer u zvaničnu posjetu tokom koje će održati opsežne razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Prema Ušakovu, Putina će na aerodromu dočekati kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi. Nakon toga će otići u državni kompleks Diaoyutai prije zvaničnih događaja planiranih za srijedu.

"Posjeta će početi zvaničnom ceremonijom dočeka na Trgu Tiananmen, nakon čega će uslijediti razgovori između Putina i Xija u užem i proširenom formatu u Velikoj dvorani naroda", rekao je.

Ušakov je naveo da će lideri razgovarati o važnim i osjetljivim pitanjima na bilateralnoj agendi, dok će razgovorima u proširenom formatu prisustvovati ruska delegacija od 39 zvaničnika.

Pomoćnik Kremlja opisao je program kao izuzetno intenzivan, ističući da će posjeta biti završena neformalnim sastankom uz čaj između Putina i Xija, koji je nazvao jednim od najvažnijih dijelova agende, jer omogućava liderima da privatno razgovaraju o ključnim pitanjima.

"Rusija i Kina tokom posjete planiraju potpisati oko 40 dokumenata, uključujući međuvladine, međuresorne i komercijalne sporazume koji obuhvataju industriju, trgovinu, transport, građevinarstvo, inovacije, obrazovanje, film, nuklearnu energiju i saradnju između novinskih agencija", rekao je.

Putin i Xi trebali bi usvojiti i zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog svjetskog poretka i novog tipa međunarodnih odnosa, kao i posebnu zajedničku izjavu o daljnjem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje.

"To je svojevrsni politički dokument, prilično je obiman, rekao bih, ima 47 stranica. U njemu su navedeni glavni pravci razvoja cjelokupnog kompleksa naših višeslojnih bilateralnih odnosa, jasno zajedničko viđenje aktuelnih pitanja na globalnoj agendi i ključni formati saradnje u globalnim poslovima", objasnio je.

Ušakov je naglasio da ne postoji "nikakva povezanost" između Putinove posjete i prošlosedmične posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, navodeći da su datumi Putinove posjete dogovoreni ubrzo nakon što su Putin i Xi održali videokonferenciju 4. februara.

Prema Kremlju, Moskva i Peking dijele gotovo identične stavove o mnogim vanjskopolitičkim pitanjima i svoju saradnju vide kao stabilizirajući faktor u globalnim poslovima.

"Nismo prijatelji protiv nekoga, već djelujemo u ime mira i zajedničkog prosperiteta", rekao je Ushakov.

Lideri će također učestvovati u ceremoniji pokretanja godina međukulturnog obrazovanja između Rusije i Kine, velike humanitarne inicijative koja uključuje konferencije, izložbe, koncerte i akademske razmjene, dodao je.

Putin bi se trebao sastati i s kineskim premijerom Li Qiangom te prisustvovati fotoizložbi o historiji rusko-kineskih odnosa koju su pripremile državne novinske agencije TASS i Xinhua, rekao je Ushakov.

Rusku delegaciju koja prati Putina činit će pet potpredsjednika vlade, osam ministara, regionalni guverneri i predstavnici velikih državnih korporacija i banaka, kazao je.