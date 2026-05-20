Putin i Xi sastali se u Pekingu nakon Trumpove posjete Vjerovatne teme na dnevnom redu uključuju bilateralne odnose, trgovinu, američko-iranski rat, energetsku saradnju i sukob u Ukrajini

ISTANBUL (AA) – Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping sastali se su u srijedu u Pekingu, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump posjetio Kinu radi samita s kineskim liderom, a usred američko-iranskog rata.

Putin je primljen uz zvaničnu ceremoniju dobrodošlice ispred Velike dvorane naroda, gdje ga je Xi pozdravio prije nego što su njih dvojica sjeli za razgovore.

Putin je u pratnji delegacije koja uključuje pet potpredsjednika vlade, osam ministara i nekoliko poslovnih rukovodilaca.

Putin će se kasnije sastati s kineskim premijerom Li Qiangom kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji.

Ovo putovanje se poklapa s 25. godišnjicom Ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između dvije zemlje. Kinesko-ruski ugovor o prijateljstvu potpisali su 2001. godine tadašnji kineski predsjednik Jiang Zemin i Putin.

Putin i Xi će učestvovati na ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine 2026–2027.

Ruski predsjednik će se vratiti u svoju zemlju nakon završetka planiranih razgovora i događaja.

Ovo označava Putinovu 25. zvaničnu posjetu Kini.

Bilateralna trgovina između Rusije i Kine dostigla je preko 240 milijardi dolara u 2023. godini, što je više nego dvostruko u odnosu na nivoe prije rata u Ukrajini.

Kina sada apsorbuje oko 50 posto ruskog izvoza sirove nafte, prema procjenama za 2024–2025. godinu.