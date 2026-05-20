Putin i Xi sastali se u Pekingu nakon Trumpove posjete

Saadet Gökce
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
ISTANBUL (AA) – Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping sastali se su u srijedu u Pekingu, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump posjetio Kinu radi samita s kineskim liderom, a usred američko-iranskog rata.
Putin je primljen uz zvaničnu ceremoniju dobrodošlice ispred Velike dvorane naroda, gdje ga je Xi pozdravio prije nego što su njih dvojica sjeli za razgovore.
Putin je u pratnji delegacije koja uključuje pet potpredsjednika vlade, osam ministara i nekoliko poslovnih rukovodilaca.
Putin će se kasnije sastati s kineskim premijerom Li Qiangom kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji.
Ovo putovanje se poklapa s 25. godišnjicom Ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između dvije zemlje. Kinesko-ruski ugovor o prijateljstvu potpisali su 2001. godine tadašnji kineski predsjednik Jiang Zemin i Putin.
Putin i Xi će učestvovati na ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja Rusije i Kine 2026–2027.
Ruski predsjednik će se vratiti u svoju zemlju nakon završetka planiranih razgovora i događaja.
Ovo označava Putinovu 25. zvaničnu posjetu Kini.
Bilateralna trgovina između Rusije i Kine dostigla je preko 240 milijardi dolara u 2023. godini, što je više nego dvostruko u odnosu na nivoe prije rata u Ukrajini.
Kina sada apsorbuje oko 50 posto ruskog izvoza sirove nafte, prema procjenama za 2024–2025. godinu.