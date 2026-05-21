Putin i Lukašenko nadgledaju zajedničku rusko-bjelorusku nuklearnu vježbu

Elena Teslova
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko učestvovali su u četvrtak putem video-konferencije u zajedničkoj vježbi rusko-bjeloruskih nuklearnih snaga, što označava prvi put da su dvojica lidera direktno učestvovala u takvom trenažnom događaju, prenosi Anadolu.
Prema bjeloruskoj državnoj novinskoj agenciji Belta, Lukašenko je rekao da je zajednički manevar dio redovne vojne koordinacije između dvije zemlje, napominjući da generalštabovi i ministarstva odbrane Bjelorusije i Rusije provode slične vježbe na kvartalnom nivou.
„Mi apsolutno nikome ne prijetimo. Ali posjedujemo takvo oružje i spremni smo na svaki mogući način da branimo našu zajedničku Otadžbinu od Bresta do Vladivostoka“, kazao je on.
Bjeloruski lider je naglasio da su vježbe odbrambenog karaktera i da predstavljaju „jedinu demonstraciju s naše strane“, dodajući da zemlje koje posjeduju takve kapacitete „moraju znati kako da ih koriste“.
Također je rekao da se Bjelorusija i Rusija bave „zakonitom stvarnišću“ koja ima za cilj zaštitu života svojih građana.
Ove primjedbe su uslijedile u trenutku kada su Rusija i Bjelorusija provodile zajedničke vježbe u kojima učestvuju snage s nuklearnim kapacitetima između 19. i 21. maja, pri čemu je Moskva ranije opisala ove vježbe kao dio mjera vojne spremnosti koje se provode u uslovima „potencijalne prijetnje od agresije“.