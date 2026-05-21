Države koje posjeduju nuklearno oružje moraju znati kako da ga koriste, kaže Lukašenko tokom zajedničkog manevra

Putin i Lukašenko nadgledaju zajedničku rusko-bjelorusku nuklearnu vježbu Države koje posjeduju nuklearno oružje moraju znati kako da ga koriste, kaže Lukašenko tokom zajedničkog manevra

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko učestvovali su u četvrtak putem video-konferencije u zajedničkoj vježbi rusko-bjeloruskih nuklearnih snaga, što označava prvi put da su dvojica lidera direktno učestvovala u takvom trenažnom događaju, prenosi Anadolu.

Prema bjeloruskoj državnoj novinskoj agenciji Belta, Lukašenko je rekao da je zajednički manevar dio redovne vojne koordinacije između dvije zemlje, napominjući da generalštabovi i ministarstva odbrane Bjelorusije i Rusije provode slične vježbe na kvartalnom nivou.

„Mi apsolutno nikome ne prijetimo. Ali posjedujemo takvo oružje i spremni smo na svaki mogući način da branimo našu zajedničku Otadžbinu od Bresta do Vladivostoka“, kazao je on.

Bjeloruski lider je naglasio da su vježbe odbrambenog karaktera i da predstavljaju „jedinu demonstraciju s naše strane“, dodajući da zemlje koje posjeduju takve kapacitete „moraju znati kako da ih koriste“.

Također je rekao da se Bjelorusija i Rusija bave „zakonitom stvarnišću“ koja ima za cilj zaštitu života svojih građana.

Ove primjedbe su uslijedile u trenutku kada su Rusija i Bjelorusija provodile zajedničke vježbe u kojima učestvuju snage s nuklearnim kapacitetima između 19. i 21. maja, pri čemu je Moskva ranije opisala ove vježbe kao dio mjera vojne spremnosti koje se provode u uslovima „potencijalne prijetnje od agresije“.