Putin i kralj Bahreina pozvali na diplomatsko rješenje iranske krize i jačanje saradnje Lideri su naglasili potrebu za političkim rješenjem koje uzima u obzir interese zemalja regije

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bahreinski kralj Hamad bin Isa Al Khalifa potvrdili su u ponedjeljak tokom telefonskog razgovora posvećenost jačanju bilateralne saradnje u trgovini, investicijama, finansijama i humanitarnim pitanjima, javlja Anadolu.

Razgovarali su o dešavanjima na Bliskom istoku i naglasili potrebu za brzim političkim i diplomatskim rješenjem krize oko Irana, uzimajući u obzir interese svih zemalja u regiji, prema saopćenju Kremlja objavljenom na ruskoj platformi društvenih medija Max.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, a kasnije ga je američki predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.