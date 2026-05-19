Putin doputovao u dvodnevnu posjetu Kini, očekuju se razgovori s Xijem

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u utorak u Peking u dvodnevnu posjetu tokom koje će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, javlja Anadolu.

Posjeta je uslijedila sedmicu dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump bio u državnoj posjeti Kini.

Putina je dočekao kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi prije nego što se uputio u državni pansion Diaoyutai.

Ovo je prvi put da je Kina u istom mjesecu ugostila lidere Rusije i SAD-a izvan multilateralnog okruženja.

Posljednji sastanak Putina i Xija održan je u februaru putem video veze.

Lideri su se trebali sastati u srijedu.

Putin predvodi veću delegaciju zvaničnika i poslovnih lidera.

Među temama koje su na dnevnom redu su bilateralni odnosi, rat između SAD-a i Irana i energija.

Uz svoje delegacije, Putin i Xi će razgovarati o ugljikovodicima, snabdijevanju plinom i predloženom plinovodu "Snaga Sibira 2", prema Kremlju.

Očekuje se da će Putin i Xi potpisati zajedničku izjavu nakon razgovora i drugih sporazuma.

Putin će se kasnije sastati s kineskim premijerom Li Qiangom kako bi razgovarali o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji.

Prije Putinovog dolaska, kineski potpredsjednik Ding Xuexiang se u utorak sastao i s prvim potpredsjednikom ruske vlade Denisom Manturovom.

- Dugogodišnji, dobri prijatelj -

Prije putovanja, Putin je rekao da su odnosi između Moskve i Pekinga dostigli "neviđeni nivo" i naglasio da partnerstvo nije usmjereno ni protiv koga.

U video obraćanju objavljenom prije odlaska u Peking, Putin je Xija opisao kao "dugogodišnjeg, dobrog prijatelja".

Ruski lider je pohvalio ekonomske veze, napominjući da bilateralna trgovina između dvije zemlje premašuje 200 milijardi dolara (184 milijarde eura) i da se obračuni sada obavljaju "gotovo u potpunosti u rubljama i juanima".

Putovanje se poklapa s 25. godišnjicom Ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između dvije zemlje.

Kinesko-ruski sporazum o prijateljstvu potpisao je 2001. godine tadašnji kineski predsjednik Jiang Zemin s Putinom.

Putin i Xi će učestvovati na ceremoniji otvaranja "Godina obrazovanja između Rusije i Kine 2026-2027."

- Domaćinstvo sva četiri velikana UN-a -

Putinovom posjetom, Kina će u roku od nekoliko mjeseci ugostiti sva četiri lidera ostalih stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (VSUN).

Vijeće ima pet stalnih članica: Kinu, Rusiju, SAD, Veliku Britaniju i Francusku.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Kinu u decembru, dok je britanski premijer Keir Starmer posjetio Kinu u januaru.

Trump je završio trodnevnu posjetu prošlog petka, sastajući se s Xijem kako bi razgovarali o trgovini, Tajvanu, sukobu na Bliskom istoku i drugim pitanjima.

- O Ukrajini -

Kina je u utorak odbacila izvještaj "Financial Timesa" u kojem se tvrdilo da je Xi rekao Trumpu tokom njihovog sastanka prošle sedmice da bi Putin "mogao na kraju zažaliti zbog svoje invazije na Ukrajinu".

"Tvrdnja britanskih novina je potpuno lažna", rekao je novinarima glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun kada su ga pitali o izvještaju.