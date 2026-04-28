Prvi strateški sastanak Srbije i Izraela: Odnosi s "historijskom dubinom" ulaze u novu fazu Prvi strateški dijalog označen kao veliki iskorak u političkom, ekonomskom i strateškom povezivanju dvije zemlje

Ministri vanjskih poslova Srbije i Izraela Marko Đurić i Gideon Sa'ar poručili su nakon sastanka da odnosi Beograda i Tel Aviva imaju "historijsku dubinu", naglašavajući da prvi strateški dijalog otvara novu fazu saradnje, od slobodne trgovine do jačeg institucionalnog i ekonomskog prisustva, javlja Anadolu.

Đurić je izjavio da posjeta predstavlja potvrdu kontinuiranog jačanja bilateralnih odnosa, kao i značajan korak u daljnjem političkom, ekonomskom i strateškom povezivanju dvije zemlje.

Naglasio je da je strateški dijalog između Srbije i Izraela rezultat zajedničkih napora u prethodnom periodu, koji su obuhvatali teme unapređenja ekonomske saradnje, trgovinske razmjene i ekonomske povezanosti.

Đurić je ocijenio da odnosi Srbije i Izraela počivaju na dubokom historijskom i vrednosnom kontinuitetu, podsjećajući na podršku Srbije Balfurovoj deklaraciji i rano priznanje nezavisnosti Izraela, kao i na činjenicu da su dva naroda kroz istoriju često dijelila slična iskustva i stradanja.

"Pokretanje prvog strateškog dijaloga sa Izraelom nije samo simbolika već konkretan korak koji će donijeti korist građanima Srbije i Izraela", rekao je.

Srbija i Izrael održali su svoj prvi strateški dijalog, izjavio je danas izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar.

"Naši odnosi sa Srbijom imaju historijsku dubinu. Pod vodstvom predsjednika Vučića (Aleksandar), Srbija je bila pouzdan saveznik i pravi prijatelj", rekao je Sa'ar.

Istakao je da pregovaraju o Sporazumu o slobodnoj trgovini, sazivaju Zajednički ekonomski odbor, pokreću Izraelsko-srpsku trgovinsku komoru i šalju stalno ekonomsko predstavništvo u Beograd.

"Ogroman korak naprijed u našim strateškim odnosima", dodao je Sa'ar.