Prvi japanski tanker za sirovu naftu prešao Hormuški moreuz od početka bliskoistočnog sukoba

Japanski tanker za sirovu naftu prešao je Hormuški moreuz u utorak, što je prvi takav tranzit od izbijanja bliskoistočnog sukoba, javlja Anadolu.

Vrlo veliki tanker za sirovu naftu (VLCC), u vlasništvu japanske rafinerije Idemitsu, uspješno je prošao moreuz nakon što je 17. aprila napustio sidrište Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji, prema podacima MarineTraffic-a.

Brod je bio u Saudijskoj Arabiji od kraja februara.

Brod pod panamskom zastavom prevozi dva miliona barela saudijske sirove nafte.

Prvi japanski tanker za tečni prirodni gas (LNG) prošao je moreuz ranije ovog mjeseca.

Japan nabavlja oko 90 posto svojih energetskih zaliha iz Zaljeva i bio je među prvim zemljama koje su pustile naftu iz svojih strateških rezervi.

Hormuški moreuz, kroz koji protiče otprilike petina globalne nafte i tečnog prirodnog gasa, suočava se s velikim poremećajima od početka marta nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana. Rat je trenutno zaustavljen i u toku su napori da se trajno okonča.