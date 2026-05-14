Hadž je vjerska obaveza za muslimane koji ispunjavaju zdravstvene i ekonomske uslove za posjetu svetim mjestima u gradovima Meki i Medini u Saudijskoj Arabiji

Prvi hodočasnici iz Sjeverne Makedonije krenuli prema Meki i Medini Hadž je vjerska obaveza za muslimane koji ispunjavaju zdravstvene i ekonomske uslove za posjetu svetim mjestima u gradovima Meki i Medini u Saudijskoj Arabiji

Prva grupa muslimanskih vjernika iz Sjeverne Makedonije otputovala je u Saudijsku Arabiju kako bi obavila hadž, jedno od najvažnijih vjerskih putovanja u islamu, javlja Anadolu.



Na Međunarodnom aerodromu u Skoplju porodice su ispratile 180 hodočasnika, dok Islamska zajednica najavljuje da će do 21. maja ukupno 2.020 vjernika krenuti put svetih mjesta u Meki i Medini.



Na aerodromu je bio prisutan i skopski muftija Qenan Ismaili, koji je izrazio posebno zadovoljstvo što prati prvu grupu vjernika koji, zajedno sa svojim porodicama, doživljavaju posebnu radost.

Naglašavajući da su sve pripreme za duhovno putovanje izvršene, Ismaili je rekao: "Nakon što su završene sve pripreme, uključujući organizaciju, vakcinaciju, dobijanje potrebnih dozvola i planiranje putovanja sa saudijskim vlastima, Islamska vjerska zajednica Sjeverne Makedonije ove godine organizuje odlazak 2.020 hodočasnika na hadž. Prva grupa od 180 vjernika otputovala je danas prvim avionom prema svetim mjestima."



"Putovanja će se nastaviti do 21., svaki dan avionom kako bi se pratili svi hodočasnici na sveta mjesta u blagoslovljenoj Meki."

Dalje je rekao: "Boravak tamo ove godine je planiran da bude negdje oko 24-25 dana, ovisno o letu, ali ovo je prosječan boravak tamo."



"Trenutno su svi hodočasnici obaviješteni o svakom detalju, organizovani su seminari, izvršene su pripreme i, ako Bog da, već su u pratnji svojih porodica i kreću na sveta mjesta".

Vođa hodočasnika kojeg je imenovala Islamska zajednica Hoxha Nimet Aliu, rekao je: "Prije svega, zahvaljujemo Allahu što nam je ove godine omogućio da ponovo budemo vođe u Muftijstvu Islamske vjerske zajednice u Republici Sjevernoj Makedoniji."

Orhan Saliu, hadžija sveta mjesta iz Saraja u Skoplju, izrazio je prekrasne osjećaje hadža rekavši: "Hadž se ne može opisati riječima, hadž se mora doživjeti".

Hadž je vjerska obaveza za muslimane koji ispunjavaju zdravstvene i ekonomske uslove da posjete sveta mjesta u gradovima Meki i Medini u Saudijskoj Arabiji.