Let je uslijedio nakon obnove direktnih zračnih veza između Njemačke i Sirije na osnovu sporazuma o zračnom saobraćaju potpisanog prošlog mjeseca

Prvi direktni let iz Berlina sletio u Damask nakon gotovo 14 godina Let je uslijedio nakon obnove direktnih zračnih veza između Njemačke i Sirije na osnovu sporazuma o zračnom saobraćaju potpisanog prošlog mjeseca

Prvi direktni let iz Berlina za Damask u gotovo 14 godina sletio je u subotu, označivši obnovu još jedne zračne veze između Njemačke i Sirije, objavila je sirijska državna novinska agencija SANA.

Let, kojim je upravljala njemačka aviokompanija Sundair, poletio je s aerodroma u Berlinu prema Međunarodnom aerodromu u Damasku, u prisustvu sirijskog otpravnika poslova u Berlinu Mohammeda Baraa Shukrija.

Let je uslijedio dok Sirija nastoji proširiti svoje međunarodne zračne veze.

Omar al-Husari, čelnik sirijske Generalne uprave za civilno zrakoplovstvo i zračni saobraćaj, najavio je u petak da će njemačka aviokompanija LEAV Aviation od 1. septembra početi obavljati direktne redovne letove između Kelna i Deir ez-Zora, jednom sedmično.

Nova linija uslijedila je nakon obnove letova između Berlina i Damaska.

Sirija i Njemačka potpisale su 16. jula u Damasku konačni sporazum o zračnom saobraćaju, čime je otvoren put za obnovu direktnih letova između dvije zemlje.