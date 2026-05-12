Prva ministrica napustila vladu: Više od 70 zastupnika traži Starmerov odlazak

Više od 70 laburističkih zastupnika poziva Starmera da podnese ostavku ili iznese planove za povlačenje nakon gubitaka na lokalnim izborima

Britanski premijer Keir Starmer suočio se u utorak s rastućim pritiskom dok su ministri u kabinetu stizali u Downing Street usred sve glasnijih poziva iz redova Laburista da podnese ostavku ili odredi rok za napuštanje funkcije, prenosi Anadolu.

Pobuna se intenzivirala nakon što je Miatta Fahnbulleh, ministrica za zajednice, postala prva ministrica u vladi koja je podnijela ostavku, pridruživši se grupi od više od 70 laburističkih zastupnika koji su pozvali premijera da se odmah povuče ili da sastavi vremenski plan za odlazak s funkcije.

Starmer je ušao na sastanak kabineta pod velikim opterećenjem nakon lošeg rezultata Laburista na prošlosedmičnim izborima, što je izazvalo otvorenu pobunu unutar parlamentarne stranke i razotkrilo duboke podjele u vladi oko njegove budućnosti.

Previranje se produbilo kasno u ponedjeljak navečer kada je broj 10 (Downing Street) zamijenio šest pomoćnika ministara koji su dali ostavke ranije te večeri, u onome što se činilo kao napor da se stabilizuju niži rangovi vlade dok se pritisak na premijera pojačava.