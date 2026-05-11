Prva grupa palestinskih hodočasnika spremna da napusti Zapadnu obalu i krene u Saudijsku Arabiju na hadž Palestinci u Gazi treću godinu ne mogu obaviti hadž zbog izraelskih ograničenja

Prva grupa palestinskih hodočasnika s okupirane Zapadne obale krenula je u ponedjeljak u Saudijsku Arabiju na hadž, dok Palestincima iz Pojasa Gaze već treću godinu zaredom nije omogućeno da odu na ovo vjersko putovanje, javlja Anadolu.

Waleed Ghannam, direktor policije na prelazu Karama, koji služi kao glavna prometnica za Palestince sa Zapadne obale za putovanja u inostranstvo, rekao je da su autobusi s hodočasnicima počeli ujutro pristizati u Jerihon, gdje su se obavljale putne procedure prije njihovog polaska za Saudijsku Arabiju.

Prva grupa uključuje 2.230 hodočasnika, dok bi 1.730 drugih trebalo krenuti u utorak u sklopu aranžmana za slanje palestinskih hodočasnika na sveta mjesta u Saudijskoj Arabiji, rekao je Ghannam za Anadolu.

Većina hodočasnika će krenuti u ponedjeljak i utorak, dok će odlasci biti nastavljeni do 20. maja, s maksimalno 500 hodočasnika koji će odlaziti svaki dan, dodao je.

Oko 6.600 Palestinaca sa Zapadne obale će ove godine obaviti hadž, prema službenim podacima palestinskog Ministarstva za vakufe i vjerske poslove.

Palestinski premijer Mohammed Mustafa pregledao je aranžmane za hodočasnike koji idu u Saudijsku Arabiju i pregledao pripreme za njihovo putovanje i smještaj, saopćio je njegov ured.

Mustafa je saslušao Amina Qandila, šefa Opće uprave za prelaze i granice, i ministra za vakufe Mohammeda Najma o mjerama za olakšavanje putovanja hodočasnika, navodi se u saopćenju.

Hadž je peti stub islamske vjere, ritual koji svi muslimani, ako su finansijski održivi, ​​moraju obaviti barem jednom u životu.

Ovo se dešava u trenutku kada je Palestincima u Gazi treću godinu zaredom zabranjeno obavljanje hadža, dok Izrael i dalje ograničava prelaske preko Gaze i dok se humanitarni i sigurnosni uslovi pogoršavaju na blokiranoj teritoriji.

Ministarstvo vakufa (Awqaf) je 3. marta saopćilo da je preostali dio hodočasnika iz Gaze prebačen na Zapadnu obalu i Istočni Jerusalem kao izuzetna i privremena mjera za ovu godinu.

Ministarstvo je tada saopćilo da je odluka donesena zbog ograničenog vremena prema protokolu o hadžu potpisanom sa Ministarstvom hadža i umre Saudijske Arabije, kojim je 20. mart 2026. godine određen kao rok za izdavanje viza za hadž.

Palestinci u Gazi suočavaju se s izuzetno teškim humanitarnim i životnim uslovima nakon dvogodišnjeg rata Izraela, uz godine ograničenja kretanja i putovanja.

Patnja se pogoršala usred široko rasprostranjenog razaranja i nestašice hrane, lijekova i goriva, dok se stotine hiljada Palestinaca suočavaju sa ponovljenim raseljavanjem u prenaseljenim područjima kojima nedostaju osnovne usluge.

Izrael je zatvorio prelaz Rafah, jedini izlaz za Palestince u Gazi, nakon što su ga njegove snage zauzele u maju 2024. godine.

Prelaz je ponovo otvoren 2. februara 2026. godine za pacijente i ranjenike u vrlo ograničenom obimu, uz održavanje strogih ograničenja ulaska i izlaska.