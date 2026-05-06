Prva godina na vlasti njemačkog kancelara Merza produbljuje nezadovoljstvo birača Godinu dana nakon što je Friedrich Merz postao kancelar, ankete pokazuju duboko nezadovoljstvo birača zbog svađa u koaliciji i usporavanja ekonomije

Godinu dana nakon što je Friedrich Merz preuzeo dužnost kancelara Njemačke, atmosfera razočaranja nadvija se nad najvećom evropskom ekonomijom i nad koalicijskom vladom za koju je Merz nekada obećavao da će izgledati vrlo drugačije od svog svađalačkog prethodnika.

Nedavno istraživanje instituta INSA pokazalo je da je 71 posto birača nezadovoljno Merzovim učinkom, dok je 19 posto ispitanika izrazilo odobravanje. Stavovi o njegovoj koalicijskoj vladi bili su slični, jer je samo 16 posto ispitanika reklo da je vlada bila uspješna u svojoj prvoj godini.

Politički istraživač Ulf Bohmann, saradnik u Leibnizovom istraživačkom centru za nauku i društvo u Hannoveru, rekao je da su padovi u prvoj godini česti za vlade u mnogim demokratijama. Ali, rekao je, Merz trpi strmiji pad zbog očekivanja koja je podigao tokom opozicionog perioda i izborne kampanje.

"Kada je Merz bio lider opozicije od 2022. do maja 2025, više puta je kritikovao koalicijsku vladu socijaldemokrata, Zelenih i liberalnog FDP-a zbog unutrašnjih razdora i stalnih tenzija", rekao je.

"Stvorio je očekivanje prije izbora da će njegova vlada biti drugačija. Ali sada mnogi ljudi mogu imati isti utisak, da se nova koalicija također stalno svađa i ne završava stvari", rekao je.

Bohmann je rekao da neslaganja nisu neuobičajena ni u jednoj koaliciji. Ipak, Merzovo vlastito predizborno obećanje da će voditi politiku drugačije učinilo ga je ranjivim kada sporovi između njegovih kršćanskih demokrata (CDU/CSU) i koalicionog partnera socijaldemokrata (SPD) prerastu u svađe koje pune naslovnice.

Za Merza, iskusnog konzervativca koji se vratio u centar moći nakon godina u opoziciji, ove ankete dolaze u politički osjetljivom trenutku. Njemačka se suočava s ekonomskim usporavanjem, pritiscima na troškove života i pitanjima kako finansirati sve, od odbrane do penzija, napetosti koje su više puta razotkrile pukotine unutar njegove koalicije.

- Fiskalne napetosti i reforme podstiču razdore u koaliciji -

Od preuzimanja dužnosti u maju 2025., Merzova vlada je uvučena u sporove oko prioriteta potrošnje i oblika dugo najavljivanih reformi, od vojne službe i penzione politike do poreskih pitanja, reforme zdravstvene zaštite i mogućih rezova socijalnih programa.

Takva pitanja su politički eksplozivna u zemlji gdje mnogi birači očekuju stabilnost i postepene promjene i gdje su sjećanja na ogorčene koalicijske sukobe svježa.

Anketa INSA-e pokazala je da 58 posto birača smatra da Merzova koalicija konzervativaca i socijaldemokrata neće opstati do kraja zakonodavnog mandata 2029, dok 24 posto očekuje da će trajati do tada.

Bohmann je rekao da je malo vjerovatno da će se koalicija uskoro raspasti, uprkos svađama koje se odvijaju u javnosti.

"Budućnost je po svojoj prirodi nepredvidiva, pa ne možemo reći šta će se desiti. Ali s obzirom na situaciju kakva je sada, mislim da je vrlo malo vjerovatno da će se ova koalicija raspasti", rekao je Bohmann, naglašavajući da nijedna strana nema mnogo koristi od izazivanja prijevremenih izbora.

"Ni kršćanski demokrati (CDU/CSU) ni SPD ne mogu sebi uvjerljivo reći hajde da idemo na izbore pa ćemo biti mnogo veći nego prije i povećati svoju moć. To trenutno nije uvjerljivo. I ne vidim da je to vrlo uvjerljiva opcija u bliskoj budućnosti", rekao je.

Iza političke matematike stoji veći strah koji dijele glavne demokratske stranke Njemačke: rastuća snaga krajnje desne Alternative za Njemačku, odnosno AfD-a.

- AfD na vrhu kako frustracija raste

U trenutnoj INSA anketi, AfD je imao 27,5 posto, zadržavajući prvo mjesto uprkos malom padu. Merzov blok CDU/CSU slijedio je s 24 posto. Socijaldemokrati su zaostajali sa 13,5 posto, tik ispred Zelenih s 13 posto, dok je socijalistička Ljevica dostigla 10,5 posto. Manje stranke, uključujući liberalni FDP i BSW, pale su ispod praga od pet posto potrebnog za ulazak u parlament.

Bohmann je rekao da rast podrške AfD-u nije pokrenut jednim pitanjem, poput migracija, već širim osjećajem pesimizma i negativnih osjećaja među biračima, podstaknutih krajnje desnom propagandom da je Njemačka politički i ekonomski zaglavljena.

"AfD vrlo mnogo profitira, mnogo dobija iz nezadovoljstva. Nije riječ o specifičnom nezadovoljstvu nekom određenom odlukom ili slično, već o ukupnoj slici", objasnio je.

"To je osjećaj koji mnogi ljudi imaju da se ne krećemo ka boljoj budućnosti, već možda ka goroj, kako rezovi u socijalnoj sigurnosti, geopolitičke tenzije i ekonomski izgledi utječu na ljude", rekao je.

- Merzov pokušaj da nadmudri AfD ima suprotan efekat

AfD već dugo koristi migracije kao svoju glavnu temu mobilizacije, predstavljajući tražioce azila i imigrante kao prijetnje i optužujući glavne stranke da su izgubile kontrolu nad granicama. Ovo pitanje se više puta rasplamsavalo posljednjih godina kako je Njemačka bilježila uzastopne prilive izbjeglica iz Sirije, Bliskog istoka i dijelova Afrike, opterećujući neke općine i produbljujući političku polarizaciju.

Merz je, nakon preuzimanja dužnosti, brzo krenuo da pooštri migracijsku politiku, uključujući sveobuhvatne granične kontrole na unutrašnjim granicama Evropske unije i mjere usmjerene na ubrzanje deportacija, posebno za odbijene tražioce azila i strane državljane osuđene za nasilne zločine.

Vladini podaci pokazuju da je neregularna migracija značajno opala posljednjih mjeseci. Novi zahtjevi za azil također su se smanjili za gotovo 40 posto u prvom kvartalu 2026. Njemačka je vratila oko 33.000 neregularnih migranata tokom graničnih kontrola otkako je vlada preuzela dužnost.

Ali taj zaokret nije se pretvorio u obnovljenu podršku Merzovom savez desnog centra CDU/CSU. Umjesto toga, krajnje desni AfD nastavio je da vodi u anketama.

Bohmann je upozorio da konzervativne stranke u Evropi nisu uspjele ublažiti zamah krajnje desnice usvajanjem njihove retorike ili politika, a Merzov oštriji stav o migracijama, usmjeren na ponovno pridobijanje birača sklonih AfD-u, malo vjerovatno da će ih impresionirati.

"Kada konzervativna stranka pokuša malo da se pomjeri udesno kao strategiju, to obično ne uspijeva, jer će to održati to pitanje živim u diskursu", rekao je.

"Birači, posebno oni koji su skloni da glasaju za desno-populističku ili desno-ekstremističku stranku, i dalje će tražiti original. Birači žele najjači, najsnažniji stav o tom pitanju, a ne njegovu polovinu ili nešto slično", rekao je Bohmann.

- Tenzije s Trumpom dodatno pogoršavaju ekonomsku sumornost

Dok su migracije dugo dominirale njemačkom političkom debatom, pažnja birača se nedavno preusmjerila na međunarodne krize i rastuće tenzije s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, jer je rat u Iranu podigao cijene energije, opteretio kućne budžete i povećao zabrinutost oko ekonomskog smjera Njemačke.

Merz je u početku podržao američke i izraelske zračne udare na iranske nuklearne i vojne objekte, ali kako se sukob odužio počeo se distancirati od Trumpa i pojačavati kritike. Nagli rast cijena energije i poremećaji u lancima snabdijevanja izvršili su novi pritisak na najveću evropsku izvoznu ekonomiju, koja se u velikoj mjeri oslanja na uvoz energije i sirovina.

Bohmann je rekao da bi Merzov oštriji ton mogao donijeti kratkoročni poticaj, s obzirom na to da mnogi Nijemci kritikuju Trumpove politike i rat u Iranu, ali je upozorio da bi se to brzo moglo obiti o glavu ako Trump uzvrati ekonomskim sankcijama Njemačkoj.

"Moj utisak je da Merz dobija političku podršku zauzimajući samouvjereniji stav protiv Trumpa, otvoreno govoreći da to nije naš rat. Distanciranjem od Trumpa, Merz će vjerovatno steći poštovanje u očima njemačkih birača", rekao je.

"Ali kao što znamo Trumpa, postoje posljedice. On bi mogao poduzeti spontane, čak i osvetnički motivisane poteze, a to bi moglo naštetiti njemačkoj ekonomiji", upozorio je Bohmann, dodajući da je Trump već zaprijetio povećanjem carina, što bi moglo dodatno pogoditi već posrnulu njemačku automobilsku industriju.