- Lokalni mediji navode da su bespilotne letjelice presretnute iznad sjevernog iračkog grada

Protuzračna odbrana oborila pet dronova iznad Erbila, odjeknule eksplozije - Lokalni mediji navode da su bespilotne letjelice presretnute iznad sjevernog iračkog grada

Protuzračna odbrana oborila je pet dronova samoubica iznad Erbila na sjeveru Iraka, a širom grada odjeknulo je više eksplozija, prenijeli su lokalni mediji.

Prema navodima novinske agencije Kurdistan24 sa sjedištem u Erbilu, sistemi protuzračne odbrane presreli su i uništili pet bespilotnih letjelica iznad grada, nakon čega su se čule snažne eksplozije.

Najnoviji incident uslijedio je dan nakon što su u utorak navečer iznad Erbila presretnuta tri drona samoubice.

Od izbijanja rata između Irana te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, Teheran je u više navrata izvodio raketne i napade dronovima na sjeverne iračke gradove Erbil i Sulejmaniju.

Iran je gađao kampove iranskih kurdskih opozicionih grupa, kao i američku vojnu bazu i konzulat u Erbilu.