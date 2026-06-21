Pet muškaraca povrijeđeno u nizu nasilnih incidenata širom škotske prijestonice prije nego što je policija uhapsila 36-godišnjeg Škota

Protuteroristička policija u Škotskoj istražuje antimuslimanske napade u Edinburghu Pet muškaraca povrijeđeno u nizu nasilnih incidenata širom škotske prijestonice prije nego što je policija uhapsila 36-godišnjeg Škota

Škotska policija pokrenula je istragu o nizu sumnjivih antimulismanskih napada u glavnom gradu Edinburghu u petak navečer, što je dovelo do protuterorističke istrage nakon hapšenja 36-godišnjeg Škota, prema navodima više medija.

Policija Škotske saopćila je da su policajci reagovali na više incidenata koji su počeli u blizini džamije Broomhouse, nakon čega su prijavljeni daljnji napadi u područjima Telford Road i Leith Walk, prenose BBC i The Guardian.

Nijedna od povreda žrtava nije bila opasna po život.

Pomoćnica glavnog komandanta policije Catriona Paton osudila je nasilje, rekavši: „Želim poslati jasnu poruku podrške svim našim zajednicama da u Škotskoj, koja je najbolja kada stojimo zajedno, nema mjesta za rasizam ili mržnju zasnovanu na vjeri.”

Muslimanske organizacije saopćile su da su neke od žrtava članovi muslimanske zajednice.

Škotsko udruženje džamija navelo je da su dva vjernika napadnuta nakon izlaska iz džamije Broomhouse, dok je Muslimansko vijeće Britanije upozorilo da je zajednica „s pravom uznemirena i zabrinuta”.

Snimci podijeljeni na društvenim mrežama, koje je verificirao BBC, navodno prikazuju muškarca bez majice kako nosi veliko oružje i oštećuje poslovne objekte prije nego što ga je policija savladala, pri čemu je, kako se tvrdi, vikao da „štiti zemlju”.

Protuteroristički službenici pomažu u istrazi pod nadzorom škotskog Ureda krune i Tužilačke službe.