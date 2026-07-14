Presretanje nije rezultiralo povredama niti materijalnom štetom, javlja Jordanska novinska agencija, pozivajući se na vojni izvor

Protivvazdušna odbrana Jordana presrela četiri rakete ispaljene iz Irana Presretanje nije rezultiralo povredama niti materijalnom štetom, javlja Jordanska novinska agencija, pozivajući se na vojni izvor

Oružane snage Jordana presrele su i oborile četiri rakete koje su rano u utorak ušle u zračni prostor kraljevstva iz Irana, javila je Jordanska novinska agencija (Petra), prenosi Anadolu.

Pozivajući se na vojni izvor, Petra je izvijestila da je presretanje izvedeno „s visokom efikasnošću“ u sklopu operativnih procedura vojske s ciljem očuvanja suvereniteta zemlje i zaštite njenih građana.

Dodaje se da ovaj incident nije uzrokovao žrtve niti materijalnu štetu.