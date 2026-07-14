Protivvazdušna odbrana Jordana presrela četiri rakete ispaljene iz Irana

Diyar Güldoğan
14. juli 2026.•Ažuriranje: 14. juli 2026.
Oružane snage Jordana presrele su i oborile četiri rakete koje su rano u utorak ušle u zračni prostor kraljevstva iz Irana, javila je Jordanska novinska agencija (Petra), prenosi Anadolu.
Pozivajući se na vojni izvor, Petra je izvijestila da je presretanje izvedeno „s visokom efikasnošću“ u sklopu operativnih procedura vojske s ciljem očuvanja suvereniteta zemlje i zaštite njenih građana.
Dodaje se da ovaj incident nije uzrokovao žrtve niti materijalnu štetu.