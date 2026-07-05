Demonstranti se simbolično prekrili crvenom bojom, dok su novinari odali počast stradalim kolegama u Gazi i pozvali na prekid ubijanja novinara

Protest u Pamploni uoči početka festivala San Fermin: Aktivisti traže zabranu borbi s bikovima Demonstranti se simbolično prekrili crvenom bojom, dok su novinari odali počast stradalim kolegama u Gazi i pozvali na prekid ubijanja novinara

U španskom gradu Pamploni, dan uoči početka svjetski poznatog festivala San Fermin, održan je protest protiv borbi s bikovima.

Demonstranti su u centru grada protestovali tako što su se prekrili crvenom bojom, pozivajući na ukidanje borbi s bikovima i okončanje ove tradicije.

Istovremeno, u blizini arene za borbe s bikovima okupili su se i španski novinari koji su odali počast kolegama poginulim u izraelskim napadima na Gazu.

Oni su tom prilikom uputili poruku "Prestanite ubijati novinare", zahtijevajući zaštitu medijskih radnika u ratnim zonama.