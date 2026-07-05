Protest u Pamploni uoči početka festivala San Fermin: Aktivisti traže zabranu borbi s bikovima

Elvır Hodzıc
05. juli 2026.•Ažuriranje: 05. juli 2026.
U španskom gradu Pamploni, dan uoči početka svjetski poznatog festivala San Fermin, održan je protest protiv borbi s bikovima.
Demonstranti su u centru grada protestovali tako što su se prekrili crvenom bojom, pozivajući na ukidanje borbi s bikovima i okončanje ove tradicije.
Istovremeno, u blizini arene za borbe s bikovima okupili su se i španski novinari koji su odali počast kolegama poginulim u izraelskim napadima na Gazu.
Oni su tom prilikom uputili poruku "Prestanite ubijati novinare", zahtijevajući zaštitu medijskih radnika u ratnim zonama.