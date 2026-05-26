Protest u australijskom parlamentu zbog postupanja prema aktivistima flote za Gazu Demonstranti su pozvali australijsku vladu da uvede sankcije Izraelu

Aktivisti su u utorak održali protest u zgradi australijskog parlamenta protiv izraelskog postupanja prema članovima Globalne flote Sumud koja je pokušala dostaviti pomoć Gazi i pozvali australijsku vladu da uvede sankcije Izraelu, objavili su lokalni mediji, javlja Anadolu.

Demonstranti su se okupili u Mramornom foajeu, klečeći s rukama iza leđa u simboličnom činu koji je trebao prikazati pritvaranje aktivista flote od strane izraelskih vlasti, objavio je ABC News.

Skandirali su "Sankcioniši Izrael" i optužili premijera Anthonyja Albanesea i ministricu vanjskih poslova Penny Wong da su "saučesnici u genocidu" dok su ih službenici obezbjeđenja pratili iz zgrade.

Protest je uslijedio nakon rastuće kontroverze oko postupanja prema aktivistima flote.

Nekoliko aktivista, uključujući Australce, tvrdilo je da su ih izraelske vlasti zlostavljale, a optužbe su se kretale od premlaćivanja do seksualnog napada tokom pritvora.

Problem je dobio širu pažnju nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir prošle sedmice objavio video na društvenim mrežama u kojem se ruga pritvorenim aktivistima flote dok policajci guraju i vuku neke od njih, što je izazvalo globalnu osudu.

Protest dolazi nekoliko dana nakon što je Globalna flota Sumud objavila da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila koja su pokušavala doći do Gaze morem.

Turska je sigurno evakuisala volontere humanitarne pomoći iz 41 zemlje, uključujući 85 turskih državljana koji su bili dio flote, saopćilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova kasno u četvrtak.

Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, napustila je ranije ovog mjeseca turski okrug Marmaris u obnovljenom pokušaju da probije izraelsku blokadu Gaze uvedenu od 2007. godine, koja je većinu stanovništva dovela na rub gladi.

Izraelski komandosi su 2010. godine izvršili raciju na turski brod "MV Mavi Marmara" tokom humanitarne misije za probijanje blokade Gaze, ubivši deset turskih državljana u sukobima na plovilu.