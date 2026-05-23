Propusti na Final Fouru Eurolige izazvali oštre reakcije nakon što su navijači Fenerbahcea ostali ispred dvorane u Atini

Član uprave Fenerbahcea zadužen za košarkaške operacije Cem Ciritci u subotu je oštro kritikovao organizaciju Final Foura Eurolige u Atini, optužujući nadležne za ozbiljne sigurnosne i probleme u sistemu prodaje i kontrole ulaznica, zbog kojih su hiljade navijača turskog kluba ostale ispred dvorane uprkos važećim ulaznicama.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Ciritci je naveo da je Final Four pokazao ozbiljne organizacijske propuste koji prevazilaze samu igru na terenu.

"Organizacija Final Foura nije samo košarka na terenu. To je sigurnost, pravda, prava navijača, sistem ulaznica, planiranje tribina i poštovanje prema gostujućim navijačima", rekao je.

Ciritci je kazao da su navijači Fenerbahcea, koji su kupili ulaznice, prešli dug put i stigli do dvorane, bili primorani da čekaju ispred u konfuziji uoči polufinala protiv Olympiakosa u Atini.

"Porodice su bile razdvojene, ljudi su ostavljeni u neizvjesnosti, a raspored sjedenja je postao haotičan. Dok su navijači Fenerbahcea pokušavali ući u dvoranu, navodno su se navijači rivala čak našli u porodičnim sektorima koji su bili dodijeljeni našim navijačima", dodao je on.

Ove incidente je nazvao neprihvatljivim te je zatražio pojašnjenje od Eurolige u vezi s tvrdnjama da je oko 5.000 navijača Olympiakosa bez ulaznica navodno pušteno u dvoranu.

"Očekujemo jasno, konkretno i zadovoljavajuće objašnjenje od Eurolige i organizatora u vezi s ozbiljnim optužbama koje su javno iznijeli naši navijači da je oko 5.000 navijača Olympiakosa bez ulaznica ušlo u dvoranu", rekao je.

"Ako su navijači s ulaznicama ostali vani, dok su osobe bez ulaznica bile puštene unutra, onda to više nije samo organizacijski propust, već direktno kršenje prava navijača i kolaps organizacijske vjerodostojnosti", dodao je.

Ciritci je naglasio da događaj koji predstavlja vrhunac evropske košarke ne smije doći u situaciju da navijači s ulaznicama ne mogu bezbjedno i ravnopravno ući u dvoranu.

"Sudijske odluke, atmosfera i upravljanje utakmicom uvijek se mogu dovoditi u pitanje. Ali nema opravdanja za organizaciju koja djeluje nespremno, nekontrolisano i ravnodušno", rekao je.

Dodao je da će Fenerbahce pokrenuti pravne postupke u vezi s incidentima i prikupiti izjave, zapise i dokaze o navodnim organizacijskim i sigurnosnim propustima, uključujući nepravilnosti u rasporedu sjedenja i navode o navijačima bez ulaznica.

"Niko ne može ignorisati prava, trud i žrtve navijača Fenerbahcea", rekao je Ciritci.

"Euroliga ne može jednostavno odbaciti ovu situaciju kao poremećaj. Mora utvrditi odgovorne i uspostaviti konkretan mehanizam kompenzacije za pogođene navijače. Jer ono što se dogodilo u Atini nije samo problem Fenerbahcea. To je pitanje reputacije evropske košarke", dodao je.