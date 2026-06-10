Protest je navodno organizovala organizacija "Mirno protiv genocida" koja se protivi njemačko-izraelskoj saradnji u oblasti naoružanja

Propalestinski aktivisti blokirali sajam naoružanja u Berlinu: Protest protiv njemačkog izvoza oružja Izraelu Protest je navodno organizovala organizacija "Mirno protiv genocida" koja se protivi njemačko-izraelskoj saradnji u oblasti naoružanja

Propalestinski aktivisti su u srijedu protestovali protiv isporuke oružja Izraelu blokirajući put do berlinskog sajma zrakoplovstva ILA, prema izvještajima medija, prenosi Anadolu.

Demonstracije su izazvale velike poremećaje u saobraćaju oko Međunarodne izložbe zrakoplovstva (ILA) na berlinskom aerodromu.

Glasnogovornik policije rekao je javnom emiteru rbb da su se četiri osobe zalijepile za jedan od pristupnih puteva u srijedu ujutro.

Protest je, prema izvještajima, organizovala grupa pod nazivom "Mirno protiv genocida", koja se protivi izlaganju oružja i dronova, kao i planiranoj proizvodnji municije koju je Rheinmetall planirao u Berlinu. Rheinmetall je njemačka odbrambena kompanija.

Grupe za ljudska prava više su puta kritikovale Rheinmetall zbog isporuke oružja Izraelu.

U subotu je grupa "Mirno protiv genocida" prekinula događaje povodom Dana njemačkih oružanih snaga (Bundeswehr) u Minhenu i Unni, organizujući proteste protiv njemačke vojne podrške Izraelu i izvoza oružja.

"Pristalice grupe 'Mirno protiv genocida' danas su organizovale mirne proteste u Unni i Minhenu na Dan njemačkih oružanih snaga", rekli su organizatori u izjavi za Anadolu.

Rekli su da je vojna oprema izložena tokom događaja proizvedena prvenstveno u Rheinmetallu, koji snabdijeva Izrael oružjem i municijom i "planira otvoriti novu fabriku tačno u srcu Berlina u julu".