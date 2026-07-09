Demonstranti traže da Rheinmetall zatvori proizvodni pogon u Berlinu i prestane isporučivati municiju izraelskoj vojsci

Propalestinski aktivisti blokirali put do postrojenja Rheinmetalla, traže prekid podrške Izraelu Demonstranti traže da Rheinmetall zatvori proizvodni pogon u Berlinu i prestane isporučivati municiju izraelskoj vojsci

Propalestinski aktivisti pokušali su u četvrtak u ranim jutarnjim satima blokirati pristup postrojenju kompanije Rheinmetall u Berlinu u okviru sedmodnevne protestne kampanje usmjerene na zaustavljanje isporuke municije izraelskim oružanim snagama.

Protest je održan u berlinskoj četvrti Wedding, gdje su demonstranti iz grupe “Mirovno protiv genocida“ sjeli na kolovoz i pokušali se zalijepiti za asfalt kako bi spriječili vozila da dođu do postrojenja Rheinmetalla.

Policija je intervenisala, koristeći fizičku silu i biber-sprej kako bi uklonila demonstrante.

Vlasti su saopćile da je oko 60 učesnika protesta privremeno privedeno radi provjere identiteta, dok su dvije osobe uhapšene pod sumnjom da su napale policijske službenike.

Postrojenje Rheinmetalla u Berlinu, koje je ranije uglavnom bilo namijenjeno proizvodnji automobilskih dijelova, od prošlog ljeta sve više se koristi za proizvodnju komponenti za artiljerijsku municiju.

Demonstranti optužuju kompaniju i njemačku vladu za saučesništvo u, kako navode, genocidu koji se i dalje odvija u Gazi zbog nastavka izvoza oružja Izraelu.

Također zahtijevaju da Rheinmetall zatvori svoje proizvodno postrojenje u Berlinu.