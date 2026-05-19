Pronađena još dva tijela italijanskih ronilaca u pećinskom sistemu na Maldivima Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preostalim stradalima nakon tragične ronilačke ekspedicije u Vaavu Atolu

Tijela još dva od ukupno pet italijanskih državljana koji su prošle sedmice nestali tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima pronađena su u utorak, javili su lokalni mediji.

Specijalizovani tim za potragu izvukao je tijela iz podvodne pećine u regiji Vaavu Atol, čime je broj do sada pronađenih tijela porastao na tri, prenosi lokalni list "Edition".

Tim je prethodno u ponedjeljak locirao četiri tijela koristeći, kako su vlasti navele, najmoderniju tehnologiju unutar pećinskog sistema.

Ukupno pet italijanskih državljana, među kojima su univerzitetski profesor i istraživači mora, poginulo je tokom ronilačke ekspedicije prošlog četvrtka.

Tijelo jedne od žrtava pronađeno je već na dan nesreće. Međutim, maldivski ronilac poginuo je tokom spasilačke operacije u subotu usljed dekompresijske bolesti.

Spasilački timovi nastavljaju operacije i u srijedu, a očekuje se da će biti pronađena i preostala dva tijela.

Grupa je nestala tokom zarona kod Alimathaa u Vaavu Atolu, dok su istraživali podvodne pećine na dubinama od oko 60 metara.