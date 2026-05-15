Promet na aerodromu Frankfurt pao za 11 posto u aprilu nakon štrajkova u Lufthansi Glavni njemački aerodrom zabilježio je pad putničkog prometa na 4,8 miliona prošlog mjeseca zbog višednevnih štrajkova pilota i kabinskog osoblja

Putnički promet na aerodromu Frankfurt naglo je pao u aprilu nakon što je niz štrajkova radnika u Lufthansi poremetio letove, saopštio je u petak operater aerodroma Fraport.

„Oko 4,8 miliona putnika putovalo je preko aerodroma Frankfurt (FRA) u aprilu 2026. godine, što je smanjenje od 11,0 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine“, saopštila je kompanija u mjesečnom izvještaju o prometu.

Fraport je saopštio da je pad „prvenstveno posljedica štrajkova u Lufthansi“, koje su predvodili sindikat pilota Vereinigung Cockpit i sindikat UFO koji predstavlja kabinsko osoblje.

Štrajkovi su trajali ukupno šest dana i direktno su uticali na približno 500.000 putnika, navodi se u izvještaju kompanije.

Fraport je saopštio da su poremećaji uzrokovali velike redove putnika i otkazivanja letova. Obim tereta - uključujući zračni prijevoz i zračnu poštu - pao je za 0,6 posto u aprilu, jer su štrajkovi u Lufthansa Cargu i smanjeni kapacitet teretnog prometa na putničkim letovima poremetili otpremu.

Ukupan broj putnika na aerodromima kojima aktivno upravlja Fraport u cijeloj grupi opao je za 6,2 posto na približno 12,2 miliona u aprilu.