Promet kroz Hormuški moreuz raste uprkos sukobima, dok se nastavljaju skriveni prolazi brodova Windward zabilježio 20 prolazaka 29. jula, uključujući pet plovila koja su plovila bez uobičajene AIS identifikacije

ISTANBUL (AA) - Pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz povećan je uprkos nastavku sukoba na Bliskom istoku, iako su prolasci bez identifikacije i manipulacije identitetom plovila i dalje široko rasprostranjeni, pokazuju podaci kompanije za pomorsku obavještajnu analitiku Windward.

Prema podacima Windwarda, 29. jula kroz moreuz je prošlo 20 plovila, od čega deset koja su uplovljavala i deset koja su isplovljavala.

Petnaest plovila bilo je vidljivo putem Sistema za automatsku identifikaciju (AIS), dok je pet klasificirano kao "tamna" plovila, odnosno brodovi koji su plovili bez uobičajenog emitiranja AIS signala.

Među plovilima koja su napuštala Zaljev bio je i brod Al Areesh, koji je prevozio prvu isporuku katarskog ukapljenog prirodnog gasa kroz Hormuški moreuz nakon približno tri sedmice.

Brod za prijevoz ukapljenog prirodnog gasa Mraweh, koji je unajmio ADNOC, uplovio je u Zaljev ploveći bez AIS signala, nakon što se nakratko ponovo pojavio u sistemu poslije prekida od 18 dana.

Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da američka vojska prati energetske pošiljke kroz ovaj plovni put.

"Koristimo vojsku Sjedinjenih Američkih Država kako bismo osigurali prolazak nafte i gasa kroz Hormuški moreuz", rekao je Wright za Radio Bloomberg.

Dodao je da je tokom protekle sedmice kroz Hormuški moreuz iz Perzijskog zaljeva izvezeno oko 6,5 miliona barela nafte dnevno.

Pomorski saobraćaj naglo je opao nakon što su Sjedinjene Američke Države sredinom jula intenzivirale napade na Iran, na što je Teheran odgovorio napadima širom regije.

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Prema podacima kompanije, 24 od ukupno 85 tankera na strani Perzijskog zaljeva, odnosno 28 posto, emitirala su identitet koji nije odgovarao teretu koji su, prema evidencijama, prevozili.

Gotovo sva ta plovila nalaze se pod sankcijama zbog izvoza iranske nafte, što Windward opisuje kao praksu izbjegavanja sankcija na nivou cijele flote.

Kompanija je također registrovala grupe brzih plovila koje ukupno broje oko 55 čamaca u Hormuškom moreuzu te navela da je broj nepokretnih "tamnih" tankera zapadno od iranskog ostrva Larak povećan sa 14 na 18.

Sva tri terminala za izvoz sirove nafte na iranskom ostrvu Kharg bila su prazna tokom posljednje procjene kompanije, što ukazuje na nastavak usporenog utovara.

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Windward je 29. jula zabilježio ulazak 16 i izlazak 18 plovila kroz moreuz Bab el-Mandeb prema Crvenom moru, dok je kompanija Kpler evidentirala 21 prolazak brodova koji prevoze robu.

Sigurnosna zabrinutost dodatno je porasla nakon što je dron pogodio plutajuću jedinicu za skladištenje ukapljenog prirodnog gasa Energos Winter, kojom upravljaju Sjedinjene Američke Države, u egipatskoj luci Damietta, pri čemu se požar proširio i na LNG tanker GasLog Salem.

Posade oba plovila su evakuisane i nije bilo prijavljenih žrtava. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.