Podaci MarineTraffica pokazuju 71 potvrđen prolazak kroz Hormuški moreuz od 19. do 21. juna, uključujući vrhunac od 35 prelazaka 20. juna

Promet kroz Hormuški moreuz porastao na 71 prolazak u tri dana, ali rizici i dalje postoje Podaci MarineTraffica pokazuju 71 potvrđen prolazak kroz Hormuški moreuz od 19. do 21. juna, uključujući vrhunac od 35 prelazaka 20. juna

Saobraćaj brodova kroz Hormuški moreuz naglo se oporavio nakon ukidanja blokade, ali oporavak u jednom od ključnih svjetskih energetskih prolaza i dalje je krhak, pokazuju podaci MarineTraffica.

MarineTraffic je u ponedjeljak na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u saopćio da je zabilježio 71 potvrđen prolazak kroz Hormuški moreuz između 19. i 21. juna, pri čemu je najveći broj prelazaka zabilježen 20. juna, kada ih je bilo 35.

Porast prometa uslijedio je nakon novih signala o slobodnom prolazu kroz ovaj plovni put. Sve više brodova također koristi svoj Automatic Identification System (AIS), što ukazuje na postepeno jačanje povjerenja operatera.

Ipak, saobraćaj se još nije u potpunosti normalizovao. MarineTraffic navodi da je aktivnost i dalje ispod nivoa prije krize, dok mnogi brodovi i dalje koriste iranske rute ili takozvane tamne rute, pri čemu ograničavaju ili isključuju AIS signal zbog sigurnosnih zabrinutosti.

Hormuški moreuz je od ključnog značaja za globalnu trgovinu energentima. Kroz ovaj plovni put u 2024. godini prosječno je prolazilo 20 miliona barela nafte dnevno, što čini oko 20 posto svjetske potrošnje naftnih tečnosti, prema podacima američke Uprave za energetske informacije i Međunarodne energetske agencije.

Najnoviji porast prolazaka dolazi nakon ozbiljnih poremećaja u pomorskom saobraćaju u Zaljevu izazvanih blokadom i pojačanim regionalnim tenzijama. Iako su ublažena ograničenja omogućila većem broju brodova da nastave prolazak, diplomatska neizvjesnost i dalje opterećuje brodovlasnike, osiguravatelje i čarter kompanije.

Operacije uklanjanja mina također nisu u potpunosti završene, što dodatno čini operatere opreznim u vraćanju na uobičajene rute.

Krhki oporavak naglašava važnost trajnih garancija sigurnog prolaza za izvoz energenata iz Zaljeva, jer bi svako novo ometanje direktno utjecalo na tokove sirove nafte, rafiniranih proizvoda i LNG-a, posebno prema azijskim uvoznicima.