Vidljivi pokreti koncentrirani na sjevernoj ruti koju je odobrio Iran, dok omanski koridor koji podržava SAD ostaje miran, pokazuju podaci o praćenju brodova

Promet Hormuškim tjesnacem gotovo zaustavljen nakon obnovljenih napada SAD-a na Iran Vidljivi pokreti koncentrirani na sjevernoj ruti koju je odobrio Iran, dok omanski koridor koji podržava SAD ostaje miran, pokazuju podaci o praćenju brodova

Brodski promet kroz Hormuški tjesnac usporio se gotovo do zastoja rano u četvrtak nakon što su novi američki napadi na Iran i obnovljeni napadi na komercijalne brodove ponovo poljuljali povjerenje u najvažniju energetsku žilu na svijetu.

Primjetni pokreti plovila uglavnom su bili koncentrirani duž rute koju je odobrio Iran bliže sjevernoj strani tjesnaca, dok je omanski koridor koji podržava SAD bio miran, prema podacima o praćenju brodova.

Među većim plovilima, u plovnom putu viđeni su samo supertanker koji je odobrio SAD, a koji je isplovio iz Perzijskog zaljeva, i kontejnerski brod pod iranskom zastavom. Javni podaci o plovilima identificirali su kontejnerski brod kao Touska, koji je prikazan u Hormuškom tjesnacu kako plovi pod iranskom zastavom.

Usporavanje označava nagli preokret u odnosu na kratkotrajni oporavak koji je uslijedio nakon privremenog sporazuma između SAD-a i Irana sredinom juna, kojim je tjesnac ponovo otvoren i omogućeno da zakašnjeli tereti počnu napuštati Zaljev.

Oko 14 robnih brodova prešlo je tjesnac u oba smjera u srijedu, što je najmanji broj od postizanja privremenog mirovnog sporazuma, prema podacima Kplera koje je citirao Bloomberg. Prosječni dnevni tranziti robnih brodova iznosili su 34 u tri sedmice nakon sporazuma, s vrhuncem od 59 prelazaka 24. juna.

Najnoviji poremećaj uslijedio je nakon novog vala napada na brodove u blizini tjesnaca, uključujući katarski LNG brod i tanker za sirovu naftu povezan sa Saudijskom Arabijom, što je potaknulo Washington da pokrene nove napade na iranske ciljeve. Američki predsjednik Donald Trump također je rekao da je primirje s Iranom završeno.

Kretanje LNG tankera kroz tjesnac ostalo je zaustavljeno, dok su dva prazna broda nedavno ušla u Omanski zaljev i krenula prema istočnom ulazu u Hormuz.

Nedavni izvještaji o praćenju brodova identificirali su nekoliko plovila pogođenih širim poremećajem, uključujući LNG brodove Al Ghariya, Duhail i Al Ruwais, pod kontrolom QatarEnergyja, koji su se okrenuli od tjesnaca, te VLCC Lila Vadinar pod indijskom zastavom, koji se okrenuo kod Omana prevozeći kuvajtsku sirovu naftu.

Drugi brodovi za sirovu naftu, uključujući Mercury Hope, Tenjun i Pertamina Pride, uspjeli su izaći iz tjesnaca ranije ove sedmice uprkos pogoršanju sigurnosnog okruženja.

Također je bilo znakova ponovnog elektronskog ometanja u Omanskom zaljevu, pri čemu su se neki brodovi, prikazani na sistemima za praćenje, kretali neuobičajeno velikim brzinama u blizini Omana. Takve anomalije mogu ukazivati ​​na poremećaj navigacijskog signala i mogu utjecati na pouzdanost podataka o praćenju plovila.

Hormuški tjesnac je ključna ruta za globalnu trgovinu energijom, kroz koji je prolazilo oko 20 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata dnevno u 2025. godini, što je oko četvrtine globalne pomorske trgovine naftom, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.



Agencija također navodi da većina izvoza LNG-a iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata prolazi tim plovnim putem, što svaki produženi poremećaj čini velikim rizikom za globalna tržišta nafte i plina.