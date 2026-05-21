Proljetna konferencija Evropskog saveza novinskih agencija održana u Hagu Generalni direktor Agencije Anadolu Serdar Karagoz poručio da je borba protiv dezinformacija postala glavno pitanje širom svijeta

Generalna skupština i proljetna konferencija Evropskog saveza novinskih agencija (EANA) održane su u četvrtak u Hagu.

Domaćin događaja bila je holandska nacionalna novinska agencija ANP, a konferencija, koja okuplja 34 evropske novinske agencije, uključujući Agenciju Anadolu, održana je pod temom "Svijet dezinformacija: Izazovi i rješenja za novinske agencije".

Govoreći za Anadolu tokom konferencije, generalni direktor ove agencije Serdar Karagoz rekao je da je borba protiv dezinformacija postala glavno pitanje širom svijeta.

Karagoz je naveo da novinske agencije, kada se okupe, razmjenjuju informacije i iskustva o tehnikama borbe protiv dezinformacija, naglašavajući da se ta borba ne može voditi pojedinačno, već kolektivno u okviru zajedničkog djelovanja.

"Kao Anadolu, imali smo priliku objasniti drugim novinskim agencijama naše aktivnosti koje provodimo putem 'Linije za verifikaciju', koju smo uspostavili u okviru borbe protiv dezinformacija", rekao je.

Karagoz je istakao da će dezinformacije i manipulativni medijski sadržaji biti među najviše diskutovanim pitanjima u narednim godinama.

"Odgovornost za zaštitu društava od toga ponovo pada na dugogodišnje novinske agencije poput naše", rekao je.

Zamjenica izvršnog direktora nezavisne ukrajinske platforme za analizu i verifikaciju Vox Ukraine Svitlana Slipchenko rekla je da suštinsko pitanje nije šta je lažno, već šteta koju dezinformacije izazivaju.

Prema njenim riječima, dezinformacije privlače pažnju, slabe povjerenje i urušavaju osjećaj zajedničke stvarnosti, a šteta koju izazivaju mnogo je šira.

Navodeći da Evropljani lažne vijesti vide kao jednu od najvećih prijetnji demokratiji, Slipchenko je rekla da zbog toga dezinformacije više nisu samo privremeni problem za građane, već prijetnja demokratiji.

Upozorila je da se oko dezinformacija počeo formirati koordinisani ekosistem, koji je opisala kao napad na društvenu infrastrukturu za razumijevanje istine.

Dodala je da glavna svrha dezinformacija više nije uvjeravanje ljudi, već njihovo iscrpljivanje i zamaranje.

"Proizvodnja laži je jeftina, dok je provjera istine skupa", rekla je ona.

"Kada se društvo više ne može složiti oko osnovnih činjenica, mehanizmi donošenja odluka slabe, javne debate postaju lakše za manipulaciju, a odgovori na krize sporiji. Zato dezinformacije nisu samo problem moderiranja sadržaja, već i problem demokratskog upravljanja", rekla je Slipchenko.

Naglasila je da Ukrajinu ne treba posmatrati kao udaljeni slučaj, već kao sistem ranog upozorenja za Evropu i ostatak svijeta.

Osnivač platforme Verify Niels Bouwman rekao je da je jedan od najvećih izazova za novinske agencije prilagođavanje svijetu vođenom umjetnom inteligencijom, uz nastavak pružanja pouzdanih vijesti i originalnih vizuala te očuvanje održivog poslovnog modela.

Bouwman je naglasio da je očuvanje vrijednosti autentičnih i originalnih vizuala važnije nego ikada prije.

"Istovremeno, umjetna inteligencija razvija se nevjerovatnom brzinom. Ne možemo to ignorisati. Moramo se prilagoditi novoj situaciji", rekao je.

Šef biroa Agence France-Pressea (AFP) u Hagu Richard Carter rekao je da ta novinska agencija koristi sistem "AFP Fact Check" za otkrivanje dezinformacija i značajno smanjenje vidljivosti lažnih informacija nakon njihovog identifikovanja.

Istraživač nevladine organizacije Alliance4Democracy Saman Nazari rekao je da akteri koji šire dezinformacije sve više jačaju, dok su demokratije pod snažnim napadima autoritarnih sila.

Nazari je rekao da su ti akteri dobro finansirani i koriste napredne tehnologije i široke metode, upozoravajući da su demokratska društva i način života pod prijetnjom.

Dodao je da manipulativno ponašanje mora biti identifikovano, akteri pravilno označeni, tehničke ranjivosti otkrivene i pravni propisi ojačani.

"Novinske agencije su također meta. Koordinisane kampanje uznemiravanja i tužbe usmjerene na ušutkavanje pojedinačnih novinara koriste se kao sredstva zastrašivanja predstavnika medija", rekao je.