Vlasti evakuisale kuće i kamp, vatrogasaci se bore s velikim požarom u Suffolku

Proglašena vanredna situacija zbog šumskog požara na istoku Engleske Vlasti evakuisale kuće i kamp, vatrogasaci se bore s velikim požarom u Suffolku

Vanredna situacija proglašena je nakon što je u srijedu izbio veliki šumski požar u Suffolku, na istoku Engleske, zbog čega je izvršena evakuacija stanovništva dok se desetine vatrogasaca bore s vatrenom stihijom, javili su mediji.

Vanredna situacija proglašena je zbog veličine i složenosti požara koji se proširio obalnim područjem Dunwich Heath, površinom približno veličine 14 fudbalskih terena, objavio je BBC.

Prema podacima Vatrogasne i spasilačke službe Suffolka, nema prijavljenih povrijeđenih osoba. Kao mjera predostrožnosti evakuisane su kuće i obližnji kamp.

Vlasti su saopćile da trenutno ne postoji rizik za Sizewell B, nuklearnu elektranu udaljenu oko 6,4 kilometra od područja zahvaćenog požarom.

Šumski požar izbio je nakon što je Agencija za zaštitu okoliša u srijedu objavila da je polovina Engleske zvanično proglašena područjem pogođenim sušom zbog rekordno niskih količina padavina i dugotrajnog perioda visokih temperatura.

Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost također je izdala narandžasto upozorenje zbog opasnosti po zdravlje izazvane visokim temperaturama za područja East Midlands, istočnu Englesku, jugoistočnu Englesku i London.